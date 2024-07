W salonie modne są zasłony lekkie, połyskujące lub prześwitujące. W wystroju kuchni na czasie są zasłony w kwiaty lub wzory, krótsze niż w pozostałych pomieszczeniach.

Reklama

Choć można podążać za trendami, nigdy nie powinno być to bezmyślne, tym bardziej w przypadku wystroju wnętrz. Najważniejsze jest to, by kompozycje były spójne i funkcjonalne, tak samo jest z zasłonami. Przez kilka minionych sezonów do łask wracały kwiatowe wzory i lekkie lub połyskujące tkaniny.

Modne zasłony do salonu

Jeśli salon jest słoneczny, można zawiesić w nim zasłony zarówno cienkie i zwiewne, by podkreślić atuty tego pomieszczenia, jak i nieco cięższe, bo nie będą one przytłaczające. Ostatnimi czasy za modne zasłony do salonu uważane są zasłony lekkie, prześwitujące lub chociaż połyskujące satynowo. Deseniem na czasie nadal są kwiaty, choć nie we wszystkich wnętrzach wzór ten będzie wyglądał dobrze. Zasłony w kwiaty sprawdzą się jako element wielu kompozycji, wiele zależy od użytej tkaniny. W nowoczesnych, surowych wnętrzach, gdzie przeważają szkło i metal, lepiej będą wyglądały zasłony cienkie lub mniej przezroczyste, ale z połyskiem. Sprawdzą się natomiast wzory geometryczne lub materiały jednolite. Delikatne i lekkie zasłony dobrze będą wyglądały również w niezbyt przestronnych wnętrzach, ciężkie mogłyby pomieszczenie dodatkowo optycznie pomniejszyć i dawać efekt przytłaczający. Modne zasłony do salonu powinny być długie, dlatego że mają cechy dekoracyjne.

Modne zasłony do sypialni

Sypialnia to pokój, w którym modne zasłony to przede wszystkim zasłony funkcjonalne. Jeśli okno lub okna wychodzą na wschód, idealnymi zasłonami będą te, które rano nie będą przepuszczały światła, by nie zakłócać snu. Oczywiście jeśli zasłony mają być wyłącznie ozdobą i nie będą zasłaniane, bo w oknie zawisną rolety czy żaluzje, to mogą być lekkie. Nastrój sypialni podkreślą zasłony z lekkim połyskiem, np. satynowym. Gdy pokój sypialniany jest wystarczająco duży i tuż przy oknie nie stoją meble, można powiesić zasłony długie. Modne zasłony do sypialni powinny kolorystycznie współgrać z pozostałymi elementami wystroju i dawać efekt przytulności czy namiętności.

Zobacz także

Modne zasłony do kuchni

Zasłony do kuchni niezależnie od tego, czy jest ona słoneczna, czy nie, powinny być lekkie. Ciężkie, grube zasłony wchłaniałyby wszystkie zapachy i wymagały bardzo częstego prania. Dlatego nawet jeśli w pomieszczeniu stoją masywne, drewniane meble – a może tym bardziej – zasłonki i firanki powinny być lekkie, transparentne i nieprzytłaczające. W kuchni o wiele lepiej sprawdzą się zasłony krótkie – ze względu na problem chłonięcia zapachów i na fakt, że często pod oknem stoją meble lub sprzęt AGD, a przestrzeń jest raczej ograniczona. Modne zasłony do kuchni mogą nawiązywać do aktualnych trendów kwiatowych lub kolorami czy wzorem odwoływać się np. do owoców czy warzyw.