Maryla Rodowicz zagra pod oknami księdza, który obrażał ją z ambony? Jest komentarz 

Ksiądz Michał Woźnicki, znany bardziej internautom jako były zakonnik salezjanin, nagrał długie wideo na swój profil na YouTubie, na którym bez skrupułów wypowiedział się na temat dwóch polskich gwiazd, Maryli Rodowicz i Beaty Kozidrak. Duchowny bez żadnych ogródek obrażał królowe polskiej sceny: Widzę dwie podstarzałe gwiazdy – Marylę Rodowicz i Beatę Kozidrak, której jeszcze słuchałem, jak byłem na studiach i w wojsku. (...) Minęło kilkadziesiąt lat, a my widzimy te podstarzałe gwiazdeczki. Jedna niczym czarownica ruszająca się, druga na szczudłach, ale cały czas wie, że podobają się innym ludziom te części ciała, które podobały się 30 lat temu, które koń też ma, ale nie chodzi o zad. Jako kapłan mam obowiązek zwrócić uwagę - hola, hola, podstarzałe, spróchniałe matrony! Wypowiedź księdza odbiła się szerokim echem w mediach. Nic więc dziwnego, że dotarła do samej Maryli Rodowicz, która do sprawy odniosła się w sposób, który zachwycił fanów. Maryla Rodowicz odpowiada księdzu Woźnickiemu Maryla postanowiła odnieść się do zarzutów księdza, konfrontując się z niemal każdym krytycznym słowem, jakie padło w jej stronę. Jej najnowszy post zdobył już wiele lajków i komentarzy. Przy dwóch pięknych zdjęciach Maryli z koncertu znalazł się krótki opis: Na zdjęciu widzą Państwo podstarzałą gwiazdę, którą nie jeden ksiądz słuchał na studiach w wojsku, posiadającą pewną część ciała, którą koń też ma i nie chodzi o zad. Podstarzała spróchniała matrona idzie teraz zjeść kanapkę z masełkiem, dla dobra swojej pyziatej buzi - napisała gwiazda. Fani są zachwyceni wypowiedzią Maryli, która do sprawy podeszła,...