Salon powinien być miejscem dobrze oświetlonym – to miejsce, w którym chcemy zregenerować się po całym dniu pracy. Dlatego tak ważny jest wystrój okien, który będzie komponował się z aranżacją całego pokoju. Dekoracje okien przy użyciu firanek powoli odchodzą do lamusa na rzecz rolet i żaluzji. W dodatku są bardzo niepraktyczne, gdy mamy w domu alergików – firanki muszą być wtedy lekkie i prane przynajmniej raz na dwa tygodnie.

Dekoracje okien w salonie – rolety i żaluzje

Podczas aranżacji wystroju okien w salonie nie musimy tak bardzo zwracać uwagi na funkcjonalność, jak w przypadku okien kuchennych. Możemy na przykład pozwolić sobie na żaluzje drewniane lub bambusowe, które wytworzą w pokoju etniczny, ekologiczny klimat. W dużych wnętrzach można połączyć rolety z zasłonami, choć te ostatnie, podobnie jak firanki, nie są wskazane dla alergików.

Rolety rzymskie, czyli podciągane, składają się w harmonijkę. Są idealne do dużych powierzchni i osłaniania sporych przeszkleń. Jeśli w salonie zamontowane są okna panoramiczne, rolety rzymskie będą dla nich idealne. Również inne okna o nietypowych kształtach mogą być z powodzeniem ozdobioneroletami rzymskimi.

Oryginalne dekoracje okien – fotomgły i witraże

Można też udekorować okno w salonie specjalnymi samoprzylepnymi foliami dekoracyjnymi. Nazywane są firankami samoprzylepnymi. Zapewniają komfort i prywatność, a jednocześnie stanowią oryginalną dekorację. Na podobnej zasadzie działają tzw. fotomgły, czyli przezroczyste fototapety na szyby. Prześwitujący nadruk nie blokuje światła, nie zapewnia też całkowicie dyskrecji, ale prezentuje się bardzo oryginalnie. Można wybrać kwiatowe ozdoby lub postawić na wzory geometryczne. Dostępne są zarówno jednokolorowe fotomgły, jak i wielobarwne, które będą wpuszczać do pomieszczenia kolorowe światło, jak prawdziwy witraż. Może to być idealnym dopełnieniem motywu salonu, np. w salonie w stylu glamour efektownie będzie wyglądała fotomgła imitująca błyszczące kryształki, a we wnętrzach w stylu prowansalskim – wzory roślinne. Taki wystrój okien na pewno zwróci uwagę gości.

