Łóżeczko dla niemowlęcia powinno być bezpieczne i wygodne, tak aby maluch mógł w nim bez obaw spędzać czas. Dobrze, aby łóżeczko spełniało dodatkowe praktyczne funkcje, dzięki którym komfort odczują także rodzice.

Rodzaje łóżeczek dla niemowląt – łóżeczko tradycyjne, turystyczne, kołyska

Na rynku dostępne są różne rodzaje łóżeczek dla niemowląt. Łóżeczka powinny być wykonane z gładkiego materiału (bez drzazg). Farba i lakier nie mogą się łuszczyć i zdzierać. Dobrze, aby łóżeczko było łatwe w montażu i demontażu. Łóżeczko nie powinno mieć ostrych krawędzi.

łóżeczko tradycyjne – jest to standardowy rodzaj łóżeczka ze szczebelkami. Posiada dwa lub trzy poziomy regulacji poziomu ustawienia dna. Poziom dna zmieniamy wraz z postępem ruchowym dziecka, czyli gdy dziecko tylko leży, dno można ustawić wysoko, a przesuwa się je coraz niżej w miarę, jak maluch zaczyna siadać i stawać w łóżeczku.

Wymiary tradycyjnego łóżeczka dla niemowląt to: 120/60 cm lub 140/70 cm. Z reguły łóżeczka tradycyjne mają możliwość zdemontowania dwóch lub trzech szczebelków, co umożliwia dziecku w późniejszym okresie samodzielne wychodzenie i wchodzenie do łóżeczka. Niektóre modele tzw. łóżeczka tradycyjne wielofunkcyjne mają dodatkowo wbudowany przewijak oraz szuflady. Przypominają połączenie łóżeczka i komody. Wybór tradycyjnego łóżeczka wielofunkcyjnego to pomysł dobry dla osób, które mają małe mieszkanie i chcą zaoszczędzić jak najwięcej miejsca.

Tradycyjne łóżeczko dla niemowląt można kupić od 100 zł. Cena tradycyjnego łóżeczka wielofunkcyjnego to ok. 500 zł.

łóżeczko turystyczne – wykonane jest z tkaniny lub siatki zamontowanej na specjalnym stelażu. Łóżeczko ma sześć lub siedem nóżek i dwa poziomy ustawienia dna. Dziecko może wchodzić i wychodzić z łóżeczka przez odpinane boczne wejście. Turystyczne łóżeczko dla niemowląt wyposażone jest w kieszonki na przybory, nakładany przewijak i moskitierę.

Łóżeczko może mieć także dodatkowe funkcje takie jak: wibracja lub wbudowana pozytywka. Ten rodzaj łóżeczek dla niemowląt jest lekki i w przystępnej cenie, dlatego zyskuje wielu zwolenników. Wadą łóżeczek turystycznych jest często mało przyjemny materiał, z którego są wykonane. Wielu rodziców skarży się także na niestabilną konstrukcję łóżeczka. Cena turystycznego łóżeczka dla niemowląt to ok. 100-200 zł.

kołyska – przytulna i mała kołyska jest rozwiązaniem tylko do 3-4 miesiąca życia dziecka.

Kołyski nie mają funkcji regulacji dna, więc ruchliwy maluch, który zaczyna siadać i wychylać się na boki, mógłby z niej wypaść. Główną jej zaletą jest kołysanie, które ułatwia maluchom zasypianie i działa na nie uspokajająco. Kołyskę można kupić od 300 zł.

tradycyjne łóżeczko na biegunach – jest to rozwiązanie, które łączy w sobie komfort i bezpieczeństwo tradycyjnego łóżeczka oraz zalety kołyski. Płozy znajdujące się pod łóżeczkiem można w każdej chwili wymontować i założyć na ich miejsce np. obrotowe kółka i przegrodę na pościel. Cena łóżeczka na biegunach to ok. 500 zł.

Kupując łóżeczko należy zwrócić uwagę czy jest ono wykonane zgodnie z normą PN-EN 1130-1-2001 i europejską normą PN-EN 716-1:1999. Określają one wymagania bezpieczeństwa dla kołysek i łóżeczek dla niemowląt.