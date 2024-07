W pokoju dla niemowlaka warto zadbać o funkcjonalne meble, oświetlenie, które będzie wprowadzać przytulną atmosferę oraz o bezpieczną podłogę.

W pokoju niemowlaka nie wolno zapominać o kąciku do karmienia, który ma być wygodny przede wszystkim dla mamy.

Meble w pokoju dla dziecka

Im mniej mebli będzie w pokoju dla niemowlaka tym łatwiej będzie utrzymać go w czystości. Poza tym maluszkowi potrzebne jest tak naprawdę tylko łóżeczko i przewijak. Do pokoju niemowlęcego warto wstawić jeszcze komodę na ubranka oraz fotel do karmienia.

Oświetlenie w pokoju dla malucha

Najważniejszym oświetleniem w pokoju dziecka powinna być mała lampka. Swoją funkcję będzie ona spełniać szczególnie w nocy, w czasie karmienia, czy przewijania. Powinna ona dawać lekkie światło, rozproszone. Żarówka nie powinna mieć więcej niż 25 W. Można ustawić w pokoju niemowlaka kilka takich lampek – w zależności od potrzeb: przy przewijaku, przy fotelu do karmienia, czy w pobliżu komody.

W pokoju niemowlaka można śmiało zrezygnować z lampy sufitowej. Takie oświetlenie może być dla maluszka zbyt jaskrawe i szybko go męczyć.

Miejsce do karmienia

Ważnym elementem wystroju pokoju dla niemowlaka jest fotel do karmienia. Ważne, aby był wygodny, można było się na nim oprzeć i przytrzymać karmione dziecko. Można przy nim postawić także podnóżek, który zapobiegnie bólom kręgosłupa, i mały stolik. W końcu mama będzie w tym fotelu spędzać dość dużo czasu przynajmniej co kilka godzin.

Podłoga w pokoju dla niemowlaka

Dzieci uwielbiają spędzać czas na podłodze. To głównie tam się bawią czy uczą raczkować. Najważniejsze, aby podłoga była wykonana z takiego materiału, który będzie bezpieczny i jednocześnie umożliwi dziecku rozwój. W zależności od preferencji, podłoga w pokoju niemowlaka wykonana jest albo z twardego drewna (np. klonu czy dębu), albo z miękkiego korka, który jest odporny na wilgoć.

Nie warto w pokoju niemowlaka przykrywać podłogi wykładziną, gdyż jest ona trudna do utrzymania w czystości. Dużo łatwiej wyczyścić dywanik z krótkim włosiem, który można wytrzepać i uprać. Spokojnie można jednak zrezygnować z jakiegokolwiek przykrycia podłogi.