Normy limfocytów B dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych

Limfocyty B to komórki należące do leukocytów, czyli białych krwinek. Dojrzewają one w szpiku kostnym. Pełnią funkcję obronną w organizmie, chronią przed wirusami i chorobami. Zarówno ich niedobór, jak i nadmiar może być oznaką choroby. Badanie poziomu limfocytów B najczęściej przeprowadza się razem z badaniem limfocytów T (limfocytów grasicozależnych).