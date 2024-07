Kuchnia śródziemnomorska skupia się wokół potraw z Grecji, Włoch, Francji, Hiszpanii, Maroka i Libanu. Popularne potrawy to sos tzatziki, spaghetti, lazagne, paella czy kasza kuskus. Kuchnia śródziemnomorska, obok kuchni japońskiej i koreańskiej, jest uważana za najzdrowszy jadłospis na świecie.

Kuchnia śródziemnomorska to zestaw potraw wywodzących się z krajów basenu Morza Śródziemnego. Są to głównie Egipt, Maroko, Grecja, Liban, Włochy, Francja i Hiszpania.

Kuchnia śródziemnomorska - charakterystyka

Podstawowymi składnikami kuchni śródziemnomorskiej są warzywa, owoce, ryby i owoce morza. Najczęściej przyrządzanymi rybami są flądra, sola i anchois. Mięso je się rzadko, głównie jest to drób oraz jagnięcina. W kuchni śródziemnomorskiej dużą wagę przykłada się do aromatycznych przypraw. W Afryce Północnej potrawy są mocno pikantne i wyraziste, za to w Europie używa się aromatycznych ziół i wina.

Najpopularniejsze potrawy kuchni śródziemnomorskiej

Najpopularniejsze potrawy kuchni śródziemnomorskiej wywodzące się z Grecji to ser feta, mousaka (danie na bazie zapiekanego bakłażana), sos tzatziki czy grecka wódka ouzo. Kuchnia francuska ma do zaoferowania przede wszystkim wybitne sery, takie jak camembert czy brie. W formie przekąski je się croissanty, tarty czy naleśniki bretońskie. Z kolei w kuchni włoskiej królują makarony w postaci spaghetti czy lazagne. Będąc w Hiszpanii, warto spróbować paelli, fabady (gęsta zupa z białej fasoli) i napić się słodkiego wina – sangrii. Kuchnia marokańska natomiast specjalizuje się w zupach na bazie soczewicy lub pomidorów.

Kuchnia śródziemnomorska a zdrowie

Coraz więcej dietetyków namawia ludzi do przestawienia się na dietę śródziemnomorską. Dzieje się tak za sprawą niezwykle cennych pierwiastków zawartych w składnikach tych potraw. W rybach znajdują się kwasy tłuszczowe omega-3 i -6, a w warzywach można znaleźć wszystkie niezbędne minerały, takie jak żelazo, fosfor, jod, potas czy magnez. Liczne dodatki do potraw, w szczególności czosnek i cebula mają działanie antybakteryjne. W kuchni śródziemnomorskiej mięso je się sporadycznie, więc w tych pokarmach jest znaczna przewaga białek roślinnych. Badania wykazały, że mieszkańcy krajów śródziemnomorskich rzadziej cierpią na problemy z sercem oraz żyją dłużej. Ponadto ich jadłospis przyczynia się do obniżenia występowania chorób kości, udarów mózgu oraz choroby Parkinsona.