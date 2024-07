Słodkie smaki kuchni arabskiej – chlebek z sezamową pastą tahini

Kuchnia arabska słynie z zamiłowania do świeżych warzyw – pomidorów, bakłażanów, pietruszki, cebuli, papryki i warzyw strączkowych. Najpopularniejszymi dodatkami do dań są tahini (pasta sezamowa), hummus (pasta z ciecierzycy) i falafel (smażone kulki z przyprawionej ciecierzycy lub bobu). Pieczywo – sezamowe chlebki, obwarzanki, pity (okrągłe pszenne placki) i podpłomyki (cienkie placki z mąki, soli i wody) – to ważne uzupełnienie dań kuchni arabskiej.