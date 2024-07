Jakub Rzeźniczak opublikował wyjątkowe nagranie ze swoją żoną, Pauliną Nowicką. Para niedawno wróciła z podróży poślubnej do Miami, a teraz obdarowują się pocałunkami na najnowszym filmie. Niemal całą uwagę na nagraniu zwraca ktoś inny! Okazuje się, że to on podbił serca internautów...

Jakub Rzeźniczak zaskoczył nagraniem z łóżka

Jakub Rzeźniczak ma za sobą trudny rok związany ze śmiercią synka Oliwiera, ale w ostatnim czasie piłkarz zdecydował się na dużą zmianę i nie ukrywa, że mimo dramatycznych doświadczeń nie zamierza rezygnować ze szczęścia i żyje pełnią życia. Zaledwie kilka tygodni temu Jakub Rzeźniczak wziął ślub w Miami, a w mediach społecznościowych chętnie publikuje kolejne zdjęcia z żoną i dzieli się z fanami swoim szczęściem. Teraz piłkarz Wisły Płock zaskoczył nagraniem wprost z łóżka i nie ukrywa, że w ich rodzinie jest ktoś jeszcze, kto sprawia, że są szczęśliwi:

"Psy nie są całym naszym życiem, ale sprawiają, że nasze życie jest całe” - Roger Caras ????❤️???? - napisał Jakub Rzeźniczak na Instagramie.

Fani piłkarza są oczarowani zdjęciem pary, która przytula się do swojego pupila. Psiak towarzyszy Jakubowi Rzeźniczakowi i Paulinie Nowickiej niemal na każdym zdjęciu.

Ale cudny piesek ❤️ Cudne te pieseczki ❤️Kochają bezgranicznie Jak słodko ????

Pupil Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej to pies rasy Cavalier King Charles Spaniel i już pokochali go obserwatorzy piłkarza. Zobaczcie więcej wspólnych zdjęć!

