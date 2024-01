Po ogromnych zmianach w TVP część redaktorów i prezenterów, zajmująca się głównie polityką, przeszła do Telewizji Republika. Wśród nich są m.in. Michał Rachoń i Adrian Borecki, ale przede wszystkim Danuta Holecka, dotychczasowa szefowa "Wiadomości" w TVP 1. Stacja w przeciągu kilki tygodni zaliczyła ogromne wzrosty oglądalności, o czym informują wirtualnemedia.pl. Sukces ma jednak nieco gorzki smak. O co chodzi?

Reklama

Danuta Holecka gwiazdą Republiki

Wyniki oglądalności kanałów informacyjnych nie pozostawiają żadnych złudzeń - Republika w ostatnich dniach zaliczyła największy wzrost, a to wszystko za sprawą zmian w TVP. Twarda część elektoratu PiS, która do tej pory oglądała głównie TVP Info, przeszła do prawicowej stacji należącej do Tomasza Sakiewicza. W ten sposób, w raporcie opublikowanym przez Wirtualne Media, Republika wskoczyła na drugie miejsce w rankingu oglądalności, zaraz za TVN 24. Stację od 20 grudnia ogląda średnio 185 tys. osób (TVN 24 - średnio 440 tysięcy). Republika pokonała zaś m.in. TVP Info oraz Polsat News.

Samo wydanie serwisu informacyjnego "Dzisiaj", które od niedawna prowadzi m.in. Danuta Holecka, zaliczyło 30-krotny wzrost oglądalności (do 424 tysięcy widzów).

screen TV Republika

Wyższa oglądalność stacji mogłaby przełożyć się na wzrost wpływów z reklam. Kluczowe słowo - "mogłaby". W Republice jest jednak na odwrót, a to wszystko za sprawą materiałów, które można tam oglądać. Od jakiegoś czasu ogromne firmy bojkotują stację, w związku ze skandalicznymi wypowiedziami zaproszonych gości na jej antenie, m.in. Jana Pietrzaka o imigrantach (z szacunku do czytelników nie będziemy ich nawet cytować). Swoje reklamy z Republiki wycofały takie marki jak Żabka, IKEA, mBank, Provident czy OtoDom. Lista z dnia na dzień jest coraz dłuższa. To z pewnością nie poprawia humorów pracowników stacji.

Oglądacie Republikę?

Reklama

Zobacz także: Żony Wąsika i Kamińskiego w Republice: "Publiczność będzie decydowała o życiu i śmierci"