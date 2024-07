Kiedy 5. edycja kontrowersyjnego show "Hotel Paradise" dobiegła końca, uczestnicy z chęcią odnoszą się do wielu sytuacji, które miały miejsce podczas ich obecności w rajskim hotelu. Tym razem do jednej z nich oraz zarzutów Klaudii El Dursi odniósł się naczelny hotelowy "Ken" - Kasper.

Reklama

"Hotel Paradise 5": Kasper odpowiada na zarzuty Klaudii El Dursi

Klaudia El Dursi, jako prowadząca "Hotel Paradise" o uczestnikach może powiedzieć naprawdę dużo. Podczas rozmowy z Party.pl Klaudia El Dursi nazwała Kaspra z "Hotelu Paradise" graczem - nie bez powodu, on sam, jak i pozostali uczestnicy mieli o nim takie zdanie. Prowadząca wówczas przywołała sytuację, kiedy Kasper tuż po odejściu jego ówczesnej partnerki - Karoliny, przez chwile był smutny, a już chwile później tryskał energią i emanował uśmiechem.

Co ma do powiedzenia sam zainteresowany? Jak wiadomo, słynie on z ciętego języka - ostatnio w "Hotelu Paradise" Kasper zmiażdżył Kubę na Pandorze. Czy teraz także miał wiele do powiedzenia?

- Nie uważam, żeby to była czysta gra. To było po prostu tak, że ja dostałem ten list, że Karolina odpada będąc z Nikolą, która dopiero wchodziła, więc ja się starałem jak mogłem, Nikole wprowadzić do hotelu w jak najlepszej atmosferze, więc ja się tam z nią śmiałem, śmiałem się z produkcją, Klaudią El Dursi, wiadomo

Czy Laura - obecna partnerka Kaspra z "Hotelu Paradise" też uważa go za gracza? Przekonacie się oglądając nasz wywiad!

Z uczestnikami "Hotelu Paradise" rozmawialiśmy w przestrzeni Beauty Hall w Elektrowni Powiśle.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Czy Eliza i Jay są parą? Rozwiewają wszelkie wątpliwości! TYLKO U NAS