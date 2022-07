Chris z " Hotel Paradise " opublikował na Instagramie zdjęcie testu ciążowego i w taki sposób pochwalił się szczęśliwą nowiną, że zostanie ojcem. Zwycięzca pierwszej edycji reality-show stacji TVN już nie może się doczekać, kiedy zostanie tatą i szczerze przyznał, że to był najpiękniejszy poranek w jego życiu! Chris z "Hotel Paradise" zostanie ojcem! Rozstanie zwycięskiej pary pierwszej edycji "Hotel Paradise" wywołało w sieci prawdziwą burzę. Para wydała nawet specjalne oświadczenia. Jakiś czas po zakończeniu związku z Mariettą Chris zaczął spotykać się z piękną blondynką , jednak dopiero we wrześniu zdecydował się opublikować ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Teraz okazuje się, że związek Moniki i Chrisa jest naprawdę poważny, bo para właśnie ogłosiła radosną nowinę o powiększeniu rodziny. Chris z "Hotel Paradise" zostanie tatą! Najpiękniejszy poranek w moim życiu. 👶🏼❤️🥰 Moje największe szczęście w szczęściu.👩‍❤️‍👨 BĘDĘ TATĄ! Nie mogę się DOCZEKAĆ! 😍 We are waiting for YOU... 👶🏼❤️ Pod zdjęciem z pozytywnym wynikiem testu ciążowego posypały się gratulacje, a fotografię z zaskakującą nowiną polubiła nawet Marietta, była partnerka Chrisa: Wow gratulacje❤️ Ale super wiadomość! Gratulacje!🔥❤️ Wszystkiego dobrego 👶😉 Tylko spójrzcie na zdjęcie, którym para podzieliła się ze swoimi obserwatorami! Zobacz także: Marietta z "Hotelu Paradise" pokazała zdjęcia sprzed lat! Tak wyglądała przed operacjami plastycznymi! Wyświetl ten post na Instagramie. ...