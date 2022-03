"Hotel Paradise 5": Kasper w ogniu krytyki: "Z kwiatka na kwiatek. Oj chłopie"

Czy Kasper właśnie stracił w oczach widzów? Aktualnie walczą o niego aż dwie dziewczyny - Karolina i Wiktoria. "Rajskie rozdanie" zbliża się wielkimi krokami, a uczestnik jeszcze nie jest przekonany, z którą z nich będzie chciał kontynuować relację w bezpiecznej parze. Po "Puszce Pandory" Kasper nieco naraził się fanom "Hotelu Paradise" a pod jego zdjęciem wybuchła niemała dyskusja.

Z kwiatka na kwiatek. Oj chłopie chłopie 😁 - piszą internauci.

Jednak nie wszyscy tak krytycznie podchodzą do zachowania uczestnika. Zobaczcie, jakie mają argumenty!

"Hotel Paradise 5": Kasper w ogniu krytyki. Chodzi o Wiktorię i Karolinę

Uczestnicy drżą przed nadchodzącym "rajskim rozdaniem" w "Hotelu Paradise". Już dziś pożegnamy kolejną osobę, jednak wielu uczestników wciąż nie wie, w jakich duetach będą chcieli ustawić się podczas eliminacyjnego wieczoru. Duży problem ma Kasper z "Hotelu Paradise", ponieważ walczą o niego aż dwie dziewczyny. Do tej pory tworzył udaną parę z Karoliną, jednak gdy do "Hotelu Paradise 5" dołączyła Wiktoria, jego uwaga skupiła się głównie na niej. Do mocnej konfrontacji przed "rajskim rozdaniem" doszło podczas "puszki Pandory". Kasper jednak nie potrafił jednoznacznie wskazać, z którą z dziewczyn dogaduje się lepiej. Jego pokrętne tłumaczenia i starania by nie zranić żadnej z nich, przez co wyszło nieco niezręcznie, wywołały dyskusję w sieci.

Karolina ma żal do Kaspra, ponieważ na początku programu była najbardziej rozchwytywaną uczestniczką i zrezygnowała z budowania relacji z innymi, po to by skupić się tylko na nim. Z kolei Kasper czuje się rozdarty i przytłoczony presją, że musi wybrać spośród dziewczyn, które naprawdę polubił. Widzowie jednak są sceptycznie nastawieni, względem jego nagłego zainteresowania Wiktorią i wypominają mu niestabilność w uczuciach:

- A jutro będzie super z kimś innym 😁😂😂😂

- Co się dziwić 👌🏼😆 ta edycja to typowe dzieci udających dorosłych 😛 Jeszcze w swym życiu konkretów nie szukają to korzystają i tak to potem wygląda 😜

- Typowy Ken... Żenada 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

- Niezdecydowany Dzidziuś - pisali

Niektórzy sugerują, że Kasper powinien pozostać przy Karolinie:

- Karolina jakoś bardziej mi do niego pasuje

- Nie wiem, co on widzi w tej Wiktorii 🙈

- Najlepsze jest to, że Karolina zrobiła taki szal na początku, każdy ją chciał a teraz boom, szybko im się odwidziała😮

Inni jednak są zdania, że to początek programu i Kasper ma prawo poznawać nowe uczestniczki, a deklarowanie wierności kobiecie przyjdzie jeszcze czas. Internauci stają w obronie uczestnika i sprowadzają na ziemię krytykujących:

- Dajcie chłopakowi spokój. Z Karoliną ile był w parze, 4 dni? Teraz jest z Wiki i lepiej mu się spędza z nią czas. Tam jeszcze nie ma związków i tym bardziej nie powinno być deklaracji.

- A co, ma obiecywać wierność po grób dziewczynie, którą zna parę dni?

- Normalny koleś to się z każdą dogada, co w tym dziwnego 😉

A Wy co sądzicie o sytuacji Kaspra?