Komosa ryżowa jest produktem, z którego mogą korzystać osoby z nietolerancją na gluten. Jako źródło pełnowartościowego białka wskazana jest dla wegetarian.

Historia upraw komosy ryżowej sięga pięciu tysięcy lat wstecz, kiedy to jej uprawą zajmowali się Aztekowie i Inkowie.

Co to jest komosa ryżowa

Komosa ryżowa, znana również pod nazwą quinoa, jest tak jak i np. amarantus zbożem rzekomym, czyli pseudozbożem. Oznacza to, że nie jest trawą, ale wytwarza nasiona, które są podobne do ziaren zbóż i zawierają bardzo dużo skrobi.

Jakie właściwości odżywcze ma komosa ryżowa

Komosa ryżowa jest w szczególności polecana wegetarianom i weganom, oraz osobom, które mięso spożywają w znikomych ilościach, a to dlatego, że komosa jest źródłem pełnowartościowego białka i wszelkich niezbędnych dla człowieka aminokwasów. Śmiało mogą sięgnąć po komosę osoby, które nie tolerują glutenu, gdyż komosa jest od niego wolna. Jest też ona dobrym wyjściem dla osób na diecie: w 100 gramach ugotowanej komosy jest ok. 120 kcal. Oprócz tego zawiera ona dużo błonnika, co usprawnia proces trawienia i zapobiega odkładaniu się w organizmie złego cholesterolu. Zawarte w komosie ryżowej zdrowe tłuszcze jednonasycone wspomagają również pracę układu sercowo-naczyniowego, zapobiegając na przykład miażdżycy. Komosa może okazać się również świetnym wyjściem dla osób nietolerujących laktozy, gdyż wapń zawarty w tej roślinie jest przez organizm łatwiej przyswajalny, niż wapń z mleka.

Gdzie można kupić komosę ryżową

Komosa ryżowa dostępna jest zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Można ją znaleźć w miejscach oferujących zdrowe, ekologiczne produkty, jak i w dużych sklepach sieciowych. Cena zależy od miejsca zakupu i producenta, za 250 gramów produktu trzeba zapłacić od ok. 10zł wzwyż.

Komosa ryżowa dobrze komponuje się z daniami słodkimi, jak i słonymi, tak więc może być ciekawym urozmaiceniem codziennego jadłospisu.