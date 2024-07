Klasterowy ból głowy (inaczej nazywany bólem Hortona) to schorzenie objawiające się w napadowym, ostrym bólem w okolicy oczodołów po jednej stronie twarzy. Występuje ok. 4-5 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Klasterowy ból głowy pojawia się nagle bez przyczyny i trwa od kilku minut do nawet dwóch-trzech godzin.

Reklama

Klasterowy ból głowy to pierwotny ból. Oznacza to, że jest to schorzenie samoistne i nawracające – tak też najłatwiej je scharakteryzować. Występuje w szeregach rzutów, które pojawiają się po sobie w różnych odstępach czasu. Jeden napad bólowy może trwać od kilku minut do kilku godzin i być bardzo uciążliwy. Sama nazwa klasterowy, która pochodzi od angielskiego słowa cluster (tłum. z ang. zgromadzenie) dobrze określa tę chorobę. Klasterowy ból głowy to przede wszystkim powtarzający się kilka miesięcy lub lat szereg napadów bólowych, wpływających niekorzystanie na funkcjonowanie człowieka.

Jakie są przyczyny klasterowego bólu głowy?

Klasterowy ból głowy należy do grupy dolegliwości samoczynnych, czyli nie możemy jednoznacznie stwierdzić przyczyny jego powstania. Istnieje podejrzenie, że częstość jego występowania może być powiązana z ilością spożywanego alkoholu, jednak nie jest to udowodnione. Tendencje do występowania napadowego bólu zwiększać może również zbyt wysoka temperatura (np. w saunie lub basenie termalnym) oraz przebywanie na dużych wysokościach (np. w górach). Problem ten dotyka przede wszystkim mężczyzn w średnim wieku.

Zobacz także

Klasterowy ból głowy jest niekiedy tak silny, że zachowanie osoby może ulec poważnej zmianie. Mężczyzna podczas odczuwania dolegliwości bólowych może być rozdrażniony, agresywny, a nawet autodestrukcyjny, dlatego to schorzenie potocznie nazywane jest „bólem samobójców”. Klasterowy ból głowy jest czasami tak silny, że staje się nie do zniesienia. Najczęściej leczy się go doraźnie za pomocą silnych leków przeciwbólowych przepisywanych na receptę.