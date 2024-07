Kąpiel w zimnej wodzie to to, co morsy lubią najbardziej. Ludzie uprawiający kąpiele w lodowatej wodzie zachwalają ich korzystny wpływ na zdrowie, wygląd skóry oraz samopoczucie. Sportowcy stosują je, żeby przyspieszyć regenerację mięśni po intensywnych treningach. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na taką kąpiel.

Zimną kąpiel warto wziąć po intensywnym wysiłku fizycznym

Intensywny, długotrwały trening, np. jazda na rowerze czy bieganie, obciąża stawy i mięśnie. Wielu sportowców po takim wysiłku bierze zimną kąpiel. Przyspiesza ona regenerację mięśni po wysiłku, zapobiega ich sztywnieniu. Zimno zmniejsza ponadto opuchliznę nóg, pomaga na zakwasy oraz innego rodzaju bóle mięśniowe. Osoby cierpiące na reumatyzm twierdzą, że regularne kąpiele w zimnej wodzie zmniejszają dolegliwości związane z chorobą.

Zimna kąpiel poprawia nastrój

Kąpiel w wodzie o temperaturze ok. 0 stopni Celsjusza poprawia samopoczucie. Wielu morsów opisuje stan po zanurzeniu się w lodowatej wodzie jako bliski euforii. Za to uczucie odpowiedzialne są hormony, beta-endorfiny, które wydzielają się po wejściu do zimnej wody. Sprawiają one, że człowiek zaczyna czuć się radosny, bardziej beztroski i pełen energii. Zmniejszają one też wrażliwość na ból. Po chwili od zanurzenia się w wodzie znika więc nieprzyjemne uczucie, które towarzyszy pierwszemu kontaktowi ciała z wodą o niskiej temperaturze.

Zimna kąpiel na urodę i odchudzanie

Kąpiele w zimnej wodzie ujędrniają skórę, wyrównują jej koloryt, poprawiają krążenie i sprawiają, że nabiera ona młodszego wyglądu. Ponadto zimna woda przyspiesza metabolizm, ponieważ na ponowne ogrzanie schłodzonego ciała organizm musi zużyć dużo energii i kalorii.

Zimne kąpiele hartują i wzmacniają odporność

Osoby, które regularnie zażywają zimnych kąpieli, cieszą się wyższą odpornością na choroby zakaźne niż inni. Stają się zahartowane na spadki lub wahania temperatury otoczenia.

Czy każdy może kąpać się w zimnej wodzie?

W zimnej wodzie nie powinny kąpać się osoby z problemami związanymi z układem krążenia, np. cierpiące na zaburzenia rytmu serca. Zanurzenie ciała w lodowatej wodzie znacznie przyspiesza akcję serca, co może okazać się niebezpieczne przy arytmii. Kobiety w ciąży powinny zasięgnąć najpierw porady lekarza, ale dopuszczalne jest zażywanie krótkich zimnych kąpieli.

Czy kąpiele w zimnej wodzie mogą szkodzić?

Zbyt długie przebywanie w lodowatej wodzie może spowodować hipotermię, czyli zagrażające życiu wychłodzenie ciała. Taka kąpiel nie powinna trwać zatem dłużej niż 4-5 minut. Należy też odpowiednio się do niej przygotować.

Jak przygotować się do zimnej kąpieli?

Zimną kąpiel należy brać na czczo lub 4-5 godzin po ostatnim posiłku. Przed zanurzeniem się w wodzie o temperaturze 0 stopni Celsjusza należy zrobić rozgrzewkę. Rozgrzewka taka powinna trwać od 15 do 20 minut. W skład rozgrzewającego treningu mogą wchodzić: bieg lub szybki trucht w miejscu, przysiady, przysiady z podskokami oraz ćwiczenia rozciągające. Ćwiczenia powinny być na tyle intensywne, żeby rzeczywiście dzięki nim dało się poczuć ciepło wewnątrz ciała. Od razu po ćwiczeniach należy wejść do wody. Kąpiel w niej nie może trwać dłużej niż 5 minut. Po wyjściu z wody należy wytrzeć się do sucha ręcznikiem i ciepło ubrać.