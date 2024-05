Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor nie przestają zaskakiwać fanów. Wygląda na to, że chociaż uchodzą za jedno z najlepiej dobranych małżeństw w polskim show-biznesie, i w ich związku pojawiają się problemy. Nie do wiary, co się dzieje potem! Prezenter nieźle utarł nosa ukochanej.

Joanna Koroniewska wyrzuciła męża z sypialni. Ale się odegrał!

W 2014 roku Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska powiedzieli sobie "tak" i od tamtej pory tworzą szczęśliwy związek. Ich historia zaczęła się dość niespodziewanie i raczej nie najlepiej, ale pierwsze złe wrażenie nie mogło zatrzymać chemii, która pojawiła się między nimi. Doczekali się dwóch córek - Janiny i Heleny, ale rodzicielstwo nie jest jedyną płaszczyzną, w jakiej się spełniają.

Już od dłuższego czasu Joasia i Maciej wrzucają do sieci komediowe filmiki, często parodiując w nich prozaiczne sytuacje z dnia codziennego, z którymi zmaga się większość z nas. Duet za każdym razem perfekcyjnie udawania w nich, że mają ogromny dystans do siebie i otaczającego świata. Tym razem postanowili pokazać, co dzieje się w ich domu po kłótni. Zbulwersowana aktorka stanowczo wyrzuciła męża z sypialni, czemu on, niemniej obrażony, wcale nie protestował. Zabrał poduszkę i koc i opuścił pomieszczenie. To był jednak dopiero początek.

Maciej Dowbor wyrzucony z sypialni Instagram@joannakoroniewska

Po powrocie do pokoju Joasia zorientowała się, że... na łóżku nie ma materaca. Maciej odegrał się na żonie i "wyprowadzając się" z sypialni, zabrał ze sobą najważniejszy element łóżka! Co ciekawe, nowe miejsce do spania znalazł sobie tuż nad basenem.

Bez czego nie możecie zasnąć?! Ulubiony kocyk, poduszeczka czy może materac?! Bo można strzelić focha, ale w pewnym wieku trzeba strzelać focha z godnością! - możemy przeczytać.

Internauci nie mogli powstrzymać się od śmiechu. W komentarzach co poniektórzy podsuwali nawet pomysły, jak Joasia mogłaby odegrać się na mężu.

Chyba ''Love Island'' się naoglądał, spanie nad basenem brzmi fajnie

Ja bym zepchnęła do basenu, przecież on się o to prosi

Piękna, realna rzeczywistość

Ulubiona para, taka z temperamentem

Ale cwaniak

Nieźle odgryzł się żonie?

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor Instagram@joannakoroniewska