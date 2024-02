Anna Bardowska to jedna z najbardziej popularnych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Choć od jej występu w show niedługo minie już 9 lat, to jednak w dalszym ciągu ona i jej mąż Grzegorz cieszą się ogromną sympatią tysięcy fanów show. Dziś losy pary widzowie "Rolnika" mogą śledzić za pośrednictwem Instagrama. I to właśnie ostatnio w tym miejscu Anna Bardowska pochwaliła się metamorfozą swojej sypialni. Co zmieniła w tym wnętrzu? Zobaczcie sami!

Reklama

Anna Bardowska pokazała metamorfozę swojej sypialni

Anna i Grzegorz Bardowscy pod koniec 2022 roku przeprowadzili się do swojego wymarzonego domu. Od tamtej pory bardzo często na instagramowym profilu uczestniczki programu "Rolnik szuka żony" pojawiają się kadry z ich nowego gniazdka. Choć od przeprowadzki nie minęło zbyt wiele czasu, to jednak Ania Bardowska od czasu do czasu decyduje się na pewne zmiany we wnętrzach nowego loku, aby jeszcze bardziej je udoskonalić. Tym razem postanowiła pochwalić się metamorfozą sypialni, w której pojawiła się niecodzienna komoda.

Lubicie takie filmiki przed i po? Ja bardzo. Powoli zbliżamy się do końca urządzania sypialni... I ruszamy z pracami w ogrodzie - napisała Anna Bardowska i pokazała efekty metamorfozy sypialni

Pod nową rolką Anny Bardowskiej na Instagramie szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Niektórzy napisali wprost, że ich zdaniem nowa komoda nie pasuje do stylu sypialni uczestniczki "Rolnika" i tym samym nie przypadła im do gustu.

Każdy mebel inny... Nic w zestawie, ale najważniejsze, że Wam się podoba

Misz masz - twierdzi część fanów

Instagram/Anna Bardowska

Zdecydowana większość fanów jednak jest innego zdania i komplementuje zmiany, na które zdecydowała się w swojej sypialni Anna Bardowska.

Zobacz także

Naprawdę ekstra wygląda

Piękna komoda, w ogóle cały Wasz dom jest pięknie urządzony

Robi wrażenie komoda

Pięknie się prezentuje - piszą pozostali internauci

Choć zdania na temat metamorfozy sypialni Anny Bardowskiej są podzielone, to jednak najważniejsze przecież jest to, że ona sama jest zadowolona z efektów. Teraz nie możemy się doczekać, aby zobaczyć efekty prac w imponującym ogrodzie Anny i Grzegorza Bardowskich. Na pewno będzie pięknie!

Reklama

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania Bardowska w szczerym wyznaniu: "Dzisiaj jest bardzo ważny dzień"