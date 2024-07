Urząd skarbowy właściwy do rozliczenia rocznego podatku dochodowego PIT to ten, pod który podatnik podlegał w ostatnim dniu roku podatkowego.

Reklama

W przypadku wielokrotnych przeprowadzek łatwo jest się pogubić, który Urząd Skarbowy jest właściwy, w którym należy się między innymi rozliczać z podatku. Sprawę czasem dodatkowo komplikuje inny adres zameldowania i jeszcze inne miejsce, w którym wykonuje się pracę. Ustawa o podatku dochodowym mówi jednak wprost, jaki Urząd Skarbowy powinien wybrać podatnik i czym musi się kierować.

Który Urząd Skarbowy wybrać do rozliczenia podatku PIT?

Według ustawy o tym, jaki wybrać Urząd Skarbowy, decyduje adres zamieszkania podatnika – nie adres zameldowania, nie adres pracodawcy czy miejsce wykonywania pracy, a jedynie zamieszkania. Co w sytuacji, gdy w ciągu jednego roku podatnik przeprowadzał się kilka razy? W takiej sytuacji decydujący jest adres zamieszkania ostatniego dnia roku podatkowego i należy skierować swe kroki do urzędu, który jest właśnie temu adresowi podporządkowany.

Przeprowadzki w obrębie jednego miasta – który US?

W sytuacji, gdy przeprowadzasz się w obrębie terenu, który jest przypisany do jednego Urzędu Skarbowego, nie ma żadnych zmian. Przykładowo w Chełmie jest tylko jeden Urząd Skarbowy, więc nie ma znaczenia, czy przeprowadzisz się z centrum na obrzeża miasta. Inna sytuacja jest w większych miastach np. Warszawie, w której funkcjonuje więcej urzędów. Każdy ma na swojej stronie internetowej podany zakres terytorialny z wykazem ulic, które do niego przynależą. Zdecydowanie jednak szybciej jest znaleźć właściwy US w pełnym wykazie ulic Warszawy z określeniem właściwości terytorialnej Urzędów. Dzięki temu na pewno się nie pomylisz.

Reklama

Zobacz także

Mieszkamy osobno, rozliczamy się razem – jaki wybrać Urząd Skarbowy?

Małżonkowie chcący wspólnie się rozliczać, powinni złożyć PIT razem w jednym urzędzie. Zdarzają się sytuacje, w których małżonkowie mieszkają w różnych miejscach, np. jedno z nich pracuje za granicą albo ma czasowy kontrakt w innym mieście. W takiej sytuacji małżeństwo ma możliwość wyboru, do którego Urzędu Skarbowego się zgłoszą. Ważne, by był przynależny dla przynajmniej jednego z małżonków. PIT składają więc w jednym Urzędzie, ale do drugiego warto wysłać informację o tym, gdzie zostało złożone zeznanie podatkowe. Urzędy powinny się między sobą kontaktować, jednak by uniknąć niepotrzebnego stresu, lepiej wziąć sprawy w swoje ręce.