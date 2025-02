14 lutego papież Franciszek trafił do rzymskiej kliniki Gemelli w związku z problemami z oddychaniem. U Ojca Świętego zdiagnozowano obustronne zapalenie płuc. Później stan Argentyńczyka się pogorszył i wystąpiły kryzysy oddechowe, podczas których konieczne było podawanie tlenu. Lekarze stwierdzili też inne komplikacje, jak lekka niewydolność nerek oraz anemia.

Papież Franciszek przemówi do kardynałów w sprawie dwóch kanonizacji. To tylko pretekst?

Decyzja papieża Franciszka o zwołaniu nadzwyczajnego konsystorza kardynałów w Watykanie wywołała falę spekulacji dotyczących przyszłości Kościoła katolickiego. Wydarzenie to, zaplanowane na najbliższe dni, wzbudziło ogromne zainteresowanie zarówno wiernych, jak i mediów na całym świecie.

Zwoływanie konsystorza jest standardową procedurą w Kościele, jednak nadzwyczajne spotkania tego rodzaju zwykle wiążą się z istotnymi decyzjami dotyczącymi przyszłości papieża lub samego Kościoła. Fakt, że w tym samym czasie Franciszek przebywa w szpitalu, sprawia, że wielu ekspertów zaczyna snuć domysły o możliwej abdykacji. Oficjalnie zgromadzenie z kardynałami ma dotyczyć dwóch kanonizacji.

Warto przypomnieć, że Benedykt XVI niespodziewanie ogłosił swoją rezygnację właśnie w czasie konsystorza na temat kanonizacji męczenników z Otranto w Apulii w XV wieku.

Watykan komentuje zamieszanie wokół papieża Franciszka

Watykan dotychczas nie potwierdził żadnych informacji o możliwej abdykacji Franciszka. Oficjalne komunikaty mówią jedynie o planowanym konsystorzu oraz o stanie zdrowia papieża, który według źródeł jest pod kontrolą lekarzy. Mimo to, brak jednoznacznego zaprzeczenia spekulacjom sprawia, że domysły wciąż rosną. Watykan znany jest z utrzymywania kluczowych decyzji w tajemnicy aż do ostatniej chwili, co tylko podsyca napięcie wśród wiernych i mediów.

Po wizycie u papieża watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin stwierdził, że głosy o ewentualnej rezygnacji papieża to „niepotrzebne spekulacje”.

Na co choruje papież Franciszek?

Papież Franciszek od 14 lutego 2025 roku przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc. W trakcie hospitalizacji zdiagnozowano u niego łagodną niewydolność nerek, która jednak ustąpiła dzięki leczeniu. Obecnie papież kontynuuje tlenoterapię wysokoprzepływową oraz fizjoterapię oddechową. Według najnowszych komunikatów Watykanu, stan zdrowia Franciszka ulega stopniowej poprawie, choć lekarze nadal zachowują ostrożność w rokowaniach.

Warto zauważyć, że mimo hospitalizacji, papież pozostaje w kontakcie z wiernymi i jest świadomy inicjatyw modlitewnych w jego intencji. Jego stan zdrowia jest na bieżąco monitorowany, a kolejne komunikaty przekazywane są regularnie przez Watykan.

Jeśli papież Franciszek rzeczywiście zdecyduje się na abdykację, Kościół katolicki stanie przed historycznym momentem. Byłoby to drugie zrzeczenie się urzędu przez papieża w ciągu niespełna dekady – sytuacja bez precedensu w nowoczesnych dziejach Watykanu.

Proces wyboru nowego papieża rozpocznie się od zwołania konklawe, w którym kardynałowie z całego świata zdecydują o następcy Franciszka. W przypadku jego rezygnacji decyzja o nowym przywódcy Kościoła mogłaby zapaść w najbliższych miesiącach.

