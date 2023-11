Zaledwie kilka dni temu Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się z fanami zaskakującą wiadomością o tym, że została mamą córeczki. Historia ciąży i porodu okazała się jednak bardzo skomplikowana i dramatyczna. Teraz jednak mała Hania rozwija się z każdym dniem. Teraz uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedziała fanom poruszającą historię wyboru imienia córeczki...

Kilka dni temu Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazali niespodziewane wieści. Okazało się, że para już jakiś czas temu po raz drugi została rodzicami. Ich szczęście przysłoniła jednak niezwykle dramatyczna historia i walka o życie córeczki, która przyszła na świat jako skrajny wcześniak. Doświadczenie pary niezwykle poruszyło fanów, którzy kibicują małej Hani i jej rodzicom.

Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podziękował fanom za ogrom wsparcia, jakie rodzice małej Hani otrzymali w ostatnich dniach, a jego żona przytoczyła na Instagramie wzruszającą historię wyboru imienia dla córki.

To zdjęcie zrobiłam... na pamiątkę po tym, jak Robert wpisał na inkubatorze imię 'Hania'. Po prostu wpisał. Sam. Nie mieliśmy pomysłu na imię dla dziewczynki. Nigdy. Po porodzie się to nie zmieniło. A to ''córka'' troszkę źle wyglądało. I tak oto mamy Hanię. 33 cm i 700 g najpiękniejszego szczęścia

- pisze mama małej Hani.