Wybory parlamentarne, które odbyły się w niedzielę, przyniosły wiele emocji Polkom i Polakom, którzy w ogromnej większości zaangażowali się w sprawy kraju i stanęli przy urnach wyborczych. Nie da się ukryć, że wybory i ich wyniki to gorący temat również w sieci - gwiazdy nie tylko pokazywały ujęcia z lokali wyborczych, zachęcając tym samym do oddania głosu, ale również w trakcie kampanii wypowiadały się na tematy polityczne. Dyskusja z internautami w tej kwestii nie ominęła Barbary Kurdej-Szatan.

Żadne z tegorocznych wydarzeń w Polsce nie wzbudziło chyba aż tylu emocji, co wybory parlamentarne. Polki i Polacy znów zdecydowali o tym, kto zasiądzie w izbach sejmu i senatu, a o swoich poglądach politycznych chętnie opowiadały (oczywiście poza ciszą wyborczą) również gwiazdy. Swojego entuzjazmu po ogłoszeniu wyników tzw. exit poll, czyli badania, którego wyniki opublikowano na koniec dnia wyborów, nie kryła też Barbara Kurdej-Szatan.

Aktorka dodała nagranie, które opatrzyła wymownym opisem. Nie ukrywała, że cieszy się z wyniku przeprowadzonego wśród głosujących badania, które sugerowało możliwą zmianę w składzie parlamentu.

Na wpis Barbary Kurdej-Szatan licznie zareagowali fani i na Instagramie wywiązała się gorąca dyskusja. Internautka zarzuciła aktorce, że dopóki była związana z TVP, prezentowała poglądy polityczne odmienne od tych, które manifestuje dzisiaj.

Tej Pani to już podziękujemy. Jak pracowała w TVP to było wszystko dobrze, a jak opluła Polski mundur i ją zwolnili to taka koalicyjna się zrobiła. Żenada.

Pracować w TVP to ja zaczęłam na starych rządów!!!! A jak PiS doszedł władzy i zaczęli wprowadzać te swoje szokujące ustawy - od początku chodziłam na marsze!!!! Od początku mówiłam co mi się nie podoba! Ale - po pierwsze byłam tam pierwsza! Po drugie - Kurski dopiero się rozkręcał… a jak już czuli się umocnieni i wiedzieli, ze wygrają kolejną kadencje, to w 2019 zwolnił mnie jednego dnia z prowadzenia wszystkie trzech programów i innych koncertów. Bo właśnie - byłam niewygodna i właśnie mówiłam głośno co mi się nie podoba! Wiec bzudry piszesz, bo NIC nie wiesz.

- odpowiedziała ostro Barbara Kurdej-Szatan