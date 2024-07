Prezent na Dzień Dziecka powinien być funkcjonalny, bezpieczny, interesujący i dopasowany do wieku dziecka. Dobrym pomysłem na podarunek są prezenty, które łączą zabawę i kreatywność.

Prezent na Dzień Dziecka będzie tym bardziej udany, im bardziej zaskoczy naszą pociechę. Warto też wybierać takie podarunki, które będą angażowały nie tylko dziecko, ale i rodziców.

Prezent na Dzień Dziecka dla niemowlaka

Zabawki dla niemowlaka powinny być atrakcyjne i funkcjonalne. Ciekawe świata niemowlaki lubią wspólne zabawy z rodzeństwem lub rodzicami. Doskonałą do tego okazją będą miękkie, kolorowe klocki o rożnych kształtach. Takie klocki są bezpieczne i nie mają ostrych krawędzi. Maluchy mogą je zabierać do kąpieli i gryźć bez obaw, że poranią sobie dziąsła. Mogą budować z nich wieże, piramidy i domki. Klocki posłużą także jako element edukacyjny, dzięki płasko wyrzeźbionym literkom, zwierzakom i elementom dekoracyjnym na powierzchni każdego klocka.

Prezent na Dzień Dziecka dla przedszkolaka

Dzieci w wieku przedszkolnym zaczynają interesować się światem i naukowymi nowinkami. Ciekawi je coraz więcej spraw, dlatego warto to wykorzystać i wybrać dla nich taki prezent, który połączy zabawę i edukację, np. układankę magnetyczną ciało człowieka. Układanka będzie okazją do nauki nazw części ciała i układu organów, a poza tym spełni rolę ciekawych puzzli.

Zaskakującą propozycją na podarunek dla przedszkolaka jest sprytna plastelina, która łączy w sobie szereg sprzecznych właściwości. Jest bardzo elastyczna i rozciągliwa. Kiedy dziecko rzuci nią o podłogę, odbije się jak piłka, a położona na stole rozpłynie się. Można ją porwać jak papier i robić różne kształty. Sprytna plastelina zostawia bardzo duże pole dla wyobraźni.

Prezent dla dzieci w wieku szkolnym

Prezent dla dziecka w wieku szkolnym powinien być zaskakujący. Dobrze, jeśli będzie okazją do treningu logicznego. Tego typu zabawki to z pewnością przedmioty, które nadają się do samodzielnego złożenia, np. kalejdoskop. Podarunek odsłoni przed dzieckiem tajniki budowy kalejdoskopu, pozwoli kreatywnie spędzić czas i będzie rozwijać zdolności manualne.

Innym prezentem, który pobudzi wyobraźnię i będzie logiczną ciekawostką są karty z iluzjami. Zjawiska nadprzyrodzone i magiczne sztuczki to coś, co interesuje dzieci w każdym wieku. Karty przedstawiają iluzje optyczne z dołączonym opisem, który wyjaśni dziecku jak dana iluzja powstaje.

Dobre są też np. łuk z tarczą do strzelania, zestaw do badmintona lub do koszykówki.

Prezent na Dzień Dziecka dla nastolatka

Szukając prezentu dla nastolatków, postawmy na aktywność i możliwość wspólnego spędzenia czasu. Praca, szkoła, zajęcia dodatkowe – wszystko to sprawia, że rodzice i dzieci nie mają zbyt wiele okazji do bycia razem. Z okazji Dnia Dziecka wybierzmy się całą rodziną do parku trampolin lub parku linowego. To wyjątkowe miejsca, które gwarantują świetną zabawę. Beztroskie skakanie po trampolinach lub pokonywanie szlaków na linach umieszczonych w powietrzu będzie dawką emocji i wspaniałą formą aktywności fizycznej.