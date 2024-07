Pesto z bazylii to włoski dodatek do makaronów, sera, sałaty i chleba. O tym, jak zrobić pesto, mówi tradycyjna genueńska receptura. Prócz świeżych liści bazylii powinny się w nim znajdować: oliwa z oliwek, parmezan i orzeszki piniowe. Nieodłącznym składnikiem czerwonej odmiany sycylijskiej są natomiast suszone na słońcu pomidory.

Bazylia – właściwości

Pesto jest bardzo zdrowe – nie zawiera pustych kalorii, a bazylia, która stanowi jego bazę to prawdziwa skarbnica cennych składników. Jest źródłem witamin A, C i B, zatem chroni wzrok, wzmacnia odporność i korzystnie wpływa na paznokcie oraz włosy. Reguluje też pracę układu pokarmowego. Poza tym zawarte w niej olejki eteryczne mają działanie przeciwzapalne. Bazylia przywędrowała do Polski wprost z basenu Morza Śródziemnego i króluje w naszej kuchni pod wieloma postaciami. Pesto najlepiej eksponuje jej walory smakowe, bo ten sos nie wymaga obróbki termicznej, która sprawia, że bazylia nabiera gorzkiego posmaku.

Przepis na pesto z bazylii

Przepis na pesto z bazylii jest bardzo prosty – nie trzeba mieć specjalnych umiejętności ani odpowiedniego sprzętu. Tradycyjnie wytwarzane było w marmurowych moździerzach, ale dziś można je ucierać za pomocą łyżki lub posłużyć się blenderem.

Składniki:

8 dobrze rozwiniętych gałązek świeżej bazylii,

200 ml oliwy z oliwek,

4 czubate łyżki startego parmezanu,

1 łyżka orzeszków piniowych,

2 ząbki czosnku,

szczypta soli i pieprzu.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Gałązki bazylii opłucz i oberwij z nich listki. Odrzuć łodygi – ich włókna są zbyt sztywne, by je wykorzystać. Następnie drobno je porwij lub posiekaj.

2. Orzeszki piniowe upraż na rozgrzanej patelni, potrząsając ją co jakiś czas. Powinny wystarczyć 3 min. Możesz też włożyć je na 10 min do piekarnika rozgrzanego do 180°C. Po uprażeniu posiekaj je na drobne kawałki.

3. Czosnek umyj i posiekaj.

4. Bazylię, orzeszki i czosnek ucieraj w misce za pomocą łyżki aż do uzyskania jednolitej masy. Możesz też zblendować. Postaraj się, by nie trwało to zbyt długo, bo bazylia może stracić kolor.

5. Dodaj do masy oliwę i parmezan i znów ucieraj, aż składniki dobrze się wymieszają.

6. Dopraw całość solą i pieprzem, a następnie rozmieszaj.

Smacznego!