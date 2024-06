Był legendą polskiego kina, jego śmierć pogrążyła w rozpaczy nie tylko krewnych, ale i wielu Polaków. Janusz Rewiński odszedł nagle, pozostawiając po sobie jedynie wzruszające wspomnienia. Był wspaniałym człowiekiem i niezwykle utalentowanym aktorem, a do dziś najczęściej wspominana jest jego rola Siary w kultowym "Kilerze". Pamiętacie niektóre teksty?

Przypominamy najlepsze teksty Siary z "Kilera"

4 czerwca wstrząsająca wiadomość obiegła media - nie żyje Janusz Rewiński, uwielbiany aktor i satyryk! Choć dowiedzieliśmy się o tym dopiero teraz, 74-latek odszedł tak naprawdę 1 czerwca, a o rodzinnym dramacie poinformował jego syn.

Pożegnanie, którego miało nie być - napisał w sieci.

Krewni, przyjaciele i fani pogrążyli się w rozpaczy. Choć aktor od lat nie pojawiał się na małym czy dużym ekranie, a nawet całkowicie odsunął się od mediów, sympatycy wciąż chętnie wspominali jego role. Teraz te wspomnienia tylko się nasiliły... Jednym z częściej przytaczanych angaży Janusza Rewińskiego jest ten w kultowym "Kilerze", gdzie wcielał się w Siarę, czyli grubą rybę ze świata przestępczego.

Niemiec/ AKPA

W filmie postanawia on odbić z więzienia Jurka Kilera, który trafia tam przypadkowo, po tym, jak zostaje uznany za groźnego przestępcę. Nowa znajomość Jurka i Siary dostarcza widzom mnóstwo emocji, a teksty samego mafioso przez cały film naprzemiennie wywołują dreszczyk i bawią do łez. My przypominamy dziś te, które najbardziej utkwiły widzom w pamięci:

Cycki se usmaż! Ty widzisz co to jest? To jest Kiler - powiedział Siara do żony, gdy ta zapytała, czy ma usmażyć jajecznicę.

Z przyjemnością. To jest moja żona - lafirynda, a to jest mój najlepszy przyjaciel - Kiler - odpowiedział Siara na pytanie żony o przedstawienie jej gościowi.

I w piz*u wylądował! - wypalił Siara do Wąskiego, gdy Morales spadł ze spadochronem.

Wąski, czy ja dobrze widzę? Przecież to jest Kiler - sprawca mojego upodlenia, obiekt mojej zemsty - zapytał kolegę-gangstera filmowy Siara.

Mają rozmach, skur**syny! - ocenił Siara, przeglądając zdjęcia budynków kupowanych przez jego kontrahentów.

Film "Kiler" powstał w 1997 roku, a w role główne wcielili się: Cezary Pazura, Janusz Rewiński, Katarzyna Figura, Krzysztof Kiersznowski, Jan Englert.

Pamiętacie te kultowe teksty Siary? Który jest waszym ulubionym?

Janusz Rewiński Niemiec/AKPA