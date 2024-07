Ozdoby choinkowe z papieru to sposób na oryginalnie udekorowaną choinkę. Ażurowa gwiazda z papieru przypomina płatek śniegu. Jest łatwa i szybka w wykonaniu.

Reklama

Potrzebujesz:

kolorowej kartki A4,

wstążki,

zszywacza,

linijki,

ołówka,

nożyczek,

kleju do papieru.

Oferowany przez Home and You kod rabatowy to dobra okazja, aby kupić piękne ozdoby choinkowe w atrakcyjnych cenach.

Zobacz także

Sposób wykonania ażurowej gwiazdy – ozdoby na choinkę z papieru

1. Z kolorowego papieru wytnij 6 kwadratów o boku 8 cm.

2. Każdy kwadrat zegnij wzdłuż przekątnej (tak, aby powstał trójkąt – podstawą jest najdłuższy bok).

3. Trzymając trójkąty podstawą do dołu, w każdym z nich prostopadle do zgięcia kartki na środku narysuj ołówkiem pionową linię pomocniczą.

4. Z prawej i lewej strony linii pomocniczej w podstawie zrób po trzy nacięcia pod kątem 45º oddalone od siebie o 1,5 cm (z lewej strony zrób nacięcia w prawą stronę, a z prawej w lewą). Nie docinaj ich do samego środka, zostaw ok. 3-4 mm od linii pomocniczej.

5. Rozłóż kwadraty.

6. Rogi, które zostały wycięte wewnątrz kwadratów należy ze sobą skleić. Zacznij od sklejenia najmniejszych, tak aby powstał rulonik. Krawędzie odegnij do góry i sklej.

7. Następnie odwróć kartkę na drugą stronę i sklej następne rogi.

8. Podobnie postępuj z kolejnymi rogami, pamiętając, aby za każdym razem odwracać kartkę. Każdy kwadrat to jedno ramię gwiazdy.

9. Kiedy wszystkie kwadraty będą gotowe, zacznij sklejać je w gwiazdkę.

10. Złóż trzy ramiona gwiazdy trzymając je za ostrą krawędź i połącz zszywaczem z pozostałymi trzema.

11. Teraz sklej ramiona gwiazdy, smarując ich boki klejem.

12. Zawieszkę do papierowej ozdoby na choinkę wykonaj ze wstążki.

13. Utnij 10 cm pasek wstążki.

14. Końcówki wstążki posmaruj klejem i połącz je mocno dociskając.

15. Zawieszkę przyklej do jednego z boków gwiazdki taśmą dwustronną.

Ozdoby choinkowe możesz wykonywać także z kolorowego papieru. Przygotowując ażurową gwiazdkę, każde jej ramię możesz wyciąć z papieru w innym kolorze.