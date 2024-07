Drewniane ozdoby choinkowe są coraz bardziej popularne i łatwe w przygotowaniu. Do wykonania drewnianych ozdób choinkowych niezbędne są długie kawałki drewna lub po prostu patyki.

Drewniany sopelek krok po kroku

Do przygotowania drewnianego sopelka potrzebujesz patyka, nitki, haczyka, ostrego nożyka i farby akrylowej. Przed wykonywaniem sopelków zabezpiecz miejsce pracy folią bądź starą gazetą.

1) Uformowanie patyka - zewnętrzną warstwę patyka zeskrob ostrym nożykiem, a następnie uformuj nożem tak, by przypominał stożek bądź sopel lodu.

2) Malowanie patyka - w górnej i grubszej części patyka wbij haczyk, w ten sposób by móc przez niego przepleść nitkę. Następnie całość pomaluj na jaki chcesz kolor, może być żółty, czerwony, różowy, czy zielony. Dodatkowo możesz go spryskać sprayem czy brokatem. Odczekaj kilka minut aż wyschnie. Po tym czasie drewniany sopelek możesz zawiesić na choince.

Drewniany bałwan krok po kroku

Do przygotowania drewnianego bałwana potrzebujesz tralki od balustrady, czarnego brystolu, białej farby do drewna, pędzelka i pomarańczowej bądź czerwonej plasteliny. Przed wykonywaniem dekoracji miejsce pracy obłóż starą gazetą, by stół nie pobrudził się.

1) Malowanie tralki – tralkę od balustrady pomaluj białą farbą do drewna a następnie odłóż na kilka godzin do wyschnięcia. Jeśli zauważysz, że jedna warstwa farby źle pokryła tralkę, pomaluj ją jeszcze raz.

2) Wykonanie kapelusza – by wykonać kapelusz dla bałwana potrzebujesz czarnego brystolu i nożyczek. Z kawałka brystolu wytnij kółko, a następnie w otrzymanym kole zaznacz drugie koło, którego średnica będzie równała się średnicy tralki. Potem na kole narysuj 6 równych linii i ponacinaj je. Kolejno wytnij prostokąt o dowolnej wysokości, ale o szerokości o 2 cm większej od długości obwodu tralki. Na sam koniec nałóż kapelusz na tralkę, a odstające trójkąciki posmaruj klejem i przyklej do tralki.

3) Oczy, nos, buzia – za pomocą czarnej farby i cienkiego pędzelka namaluj bałwanowi oczy, buzię i nos. Jeśli chcesz nos możesz utworzyć dzięki czerwonej lub pomarańczowej plastelinie. Z kawałka plasteliny powinieneś wykonać stożek i przymocować go na miejsce nosa. Jeśli nie będzie się utrzymywał, plastelinę posmaruj klejem, a następnie przyczep do bałwana. Gotowy bałwanek świetnie prezentuje się na choince bądź w stroiku.