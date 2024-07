Boeuf strogonow jest daniem jednogarnkowym, które przygotowuje się na patelni. Do jego zrobienia wystarczy jedynie 45 minut.

Reklama

Wbrew pozorom boeuf strogonowa można przygotować nie tylko z mięsa wołowego, ale także z drobiu. Można go podawać z pieczywem, kluskami lanymi lub ryżem.

Kto wymyślił boeuf strogonowa?

Do końca nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za przepis na boeufa strogonowa. Najbardziej rozpowszechniona teoria mówi, że stworzył go kucharz Antoine Carême, podwładny hrabiego Pawłowa Stroganowa (stąd nazwa), rosyjskiego dyplomaty z XIX wieku. Musiał on na rozkaz swojego pana przygotować dużo jedzenia na wielkie przyjęcie. Wpadł wtedy nana pomysł szybkiego, jednogarnkowego dania, które dziś znane jest jako boeuf stogonow.

Boeuf strogonow krok po kroku

Pomysł na pysznego boeuf strogonowa z ligawy z dodatkiem pieczarek i cebulki. Smakuje znakomicie podany z dodatkiem bagietki lub innego białego pieczywa.

Potrzebujesz:

Zobacz także

dużej patelni.

Składniki na 4 porcje:

800 g ligawy (mięso wołowe),

300 g pieczarek,

2 cebule,

pół szklanki śmietany,

szklanka bulionu warzywnego,

3 łyżki koncentratu pomidorowego,

łyżka mąki,

2 łyżki masła,

łyżeczka słodkiej papryki,

sól (do smaku),

pieprz (do smaku),

natka pietruszki.

Czas przygotowania: 45 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Mięso opłucz i osusz papierem kuchennym.

Pokrój je w paseczki (każdy ok. 2 cm grubości).

Mięso przypraw pieprzem i odstaw do lodówki.

Cebule umyj, obierz i pokrój w kostkę.

Na patelni podgrzej masło i zeszklij na nim cebulę.

Dodaj mięso i smaż aż się zarumieni.

Pieczarki umyj, obierz i pokrój w plasterki.

Dodaj pieczarki do mięsa.

Smaż wszystko razem do czasu aż cały płyn odparuje.

Zawartość patelni oprósz mąką i wlej bulion.

Dodaj śmietanę, koncentrat pomidory i według uznania sól, pieprz oraz słodką paprykę.

Duś wszystko przez kwadrans.

Boeuf strogonowa posyp po wierzchu natką pietruszki. Gotowe.

Smacznego!

Reklama

Szukasz składników do oryginalnego strogonowa? To czas na zakupy i Carrefour promocje.