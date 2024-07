Księgowym lub księgową można zostać już po ukończeniu szkoły średniej, o ile posiada się odpowiednie umiejętności. Deregulacja zawodu księgowego, która miała miejsce w 2014 r., sprawiła, że do wykonywania tego zawodu nie trzeba posiadać certyfikatu wydanego przez ministra finansów. Z uwagi na dużą odpowiedzialność związaną z pełnieniem funkcji księgowego należy jednak wciąż doskonalić się zawodowo.

Podstawowe zadania księgowego/księgowej

Księgowi zajmują się prowadzeniem księgowości w firmach i innych instytucjach oraz w ramach biur rachunkowych. Odpowiadają oni za księgowanie dokumentów, weryfikację ich, rozliczenia z bankami i instytucjami finansowymi, rozliczanie wynagrodzeń oraz kosztów pracy. Wystawianie związanych z nimi zaświadczeń. Obsługują program „Płatnik”, umożliwiający rozliczanie się z ZUS-em. Odpowiadają za deklaracje podatkowe (CIT, VAT) oraz deklaracje ZUS. Sporządzają raporty finansowe i dbają o prawidłowy obieg dokumentów finansowych.

Jaką szkołę trzeba ukończyć, żeby zostać księgowym/księgową?

Aby zostać księgowym/księgową, najlepiej ukończyć szkołę lub klasę o profilu matematycznym, a następnie szkołę wyższą na kierunkach takich jak: matematyka, ekonomia, finanse i rachunkowość. Nie jest to jednak warunek konieczny, wielu księgowych ma inne wykształcenie, często humanistyczne. Również studia podyplomowe i kursy nie są wymagane w tym zawodzie. Niemniej są one bardzo przydatne dla każdego, kto poważnie myśli o zostaniu księgowym. Zawód ten wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością za finanse firmy, instytucji lub klienta, na rzecz których świadczy się usługi. Z tego względu należy wciąż pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną, dbać o jej aktualność.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikacje księgowych

Wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu księgowego można zacząć zdobywać podczas kursów z zakresu rachunkowości organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Kurs I stopnia jest przeznaczony dla osób, które nie miały styczności z rachunkowością. Teoretycznie i praktycznie przygotowuje on kandydatów do wykonywania zawodu księgowego. Kurs składa się z 82 godzin lekcyjnych, jego koszt wynosi ok. 1000-1900 zł w zależności od miasta, w którym jest prowadzony (1000 zł w Suwałkach, 1900 zł w Warszawie).

Osoby, które miały już do czynienia z rachunkowością, znają jej podstawy, mogą zacząć od kursu II stopnia na specjalistę ds. rachunkowości. Kurs ten składa się ze 180 godzin lekcyjnych i kosztuje ok. 1900-4200 zł.

Kurs III stopnia przygotowuje do wykonywania funkcji głównego księgowego, a IV stopnia pozwala na uzyskanie tytułu dyplomowanego księgowego. Kurs III stopnia to 204 godziny lekcyjne i koszt 2390-4475 zł, a IV stopnia – 160 godzin lekcyjnych i koszt 2590-3520 zł.

Ile zarabia księgowy?

Według raportu przygotowanego przez firmę Sedlak&Sedlak przeciętne wynagrodzenie księgowego w Polsce wynosi 3 597 zł brutto. Jego wysokość zależy od kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, miejsca zatrudnienia oraz wielkości firmy, w której pracuje księgowy.