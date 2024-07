Jak zdobyć dziewczynę, która ci się podoba? Są sprawdzone metody, by rozkochać w sobie kobietę marzeń.

Jak zdobyć dziewczynę? Kilka prostych kroków

1. Pewność siebie – pierwszym podstawowym krokiem, by poderwać dziewczynę jest pewność siebie. Kobieta lubi, kiedy mężczyzna czuje się pewny i zna swoją wartość, gdyż wtedy czuje się przy nim bezpiecznie. Mężczyzna powinien przejmować inicjatywę i rozpocząć konwersację z dziewczyną, która mu się podoba.

2. Wygląd i mowa ciała – ważna w poderwaniu dziewczyny okazuje się mowa ciała mężczyzny i jego ogólna prezencja. Nie chodzi o to, by mężczyzna był przystojny, bo nie zawsze kobiety zwracają na to aż taką uwagę. Liczy się natomiast ogólny wizerunek. Odpowiednia mowa ciała i sposób prezencji spowoduje, że spodobasz się kobiecie od pierwszego wejrzenia. Dlatego mężczyzna powinien być pewny siebie, dominujący i mieć wyprostowaną postawę ciała. Zwracać się otwarcie do kobiety i nie przejawiać żadnych oznak zdenerwowania.

3. Flirt i poczucie humoru – warto na początku rozbawić kobietę, wprowadzić ją w swobodny nastrój. Kobiety uwielbiają się droczyć, śmiać i żartować, dlatego zaleca się by mężczyźni rozśmieszali je i dostarczali dużo dobrej zabawy. Flirt pozwala budować pomiędzy parą głębszy kontakt.

4. Wzbudzenie zaufania – w tym kroku ważne jest odkrycie podobieństw pomiędzy sobą. Te same poglądy, zainteresowania, czy opinie pozwalają szybciej zbudować sympatię do drugiej osoby. Jeśli stwierdzicie, że macie ze sobą dużo wspólnego, to będziecie chcieli poznawać się lepiej i spotkać się ze sobą ponownie.

5. Mówienie komplementów – ostatni krok polega na pokazaniu dziewczynie, że jesteś nią zainteresowany. Kobiety nie lubią kiedy sprawy toczą się zbyt szybko - nie czują się wtedy bezpiecznie, a tym samym kończą znajomość. W odpowiedniej sytuacji mężczyzna powinien powiedzieć komplement, dzięki któremu kobieta zacznie więcej o nim myśleć i dostrzegać, że jest nią zauroczony.