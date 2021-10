Agnieszka Woźniak-Starak w zamszowym trenczu. Gwiazda TVN stawia na jesienne barwy i zachwyca talią

Agnieszka Woźniak-Starak to niekwestionowana ikona stylu w Polsce. Gwiazda znana ostatnio głównie z prowadzenia "Dzień Dobry TVN" w duecie z Ewą Drzyzgą, została przyłapana przez fotoreporterów kiedy wychodziła ze studia śniadaniówki na przecięciu ulic Hożej i Marszałkowskiej w centrum Warszawy. Woźniak-Starak zwracała uwagę przechodniów swoją stylizacją - co prawda bardzo klasyczną - ale takie połączenia po prostu zawsze wyglądają dobrze. Agnieszka Woźniak-Starak postanowiła połączyć klasyczny płaszcz w jodełkę z beżowym golfem, ciemnymi jeansami oraz dodatkami - czarnym kapeluszem i musztardowymi botkami na niewielkim słupku. Zobacz także: Moda jesień 2020. Agnieszka Woźniak-Starak zakochała się w tych botkach - podobne znaleźliśmy już za 129 zł Zwróćcie uwagę zwłaszcza na jej płaszcz - wygląda jak z najnowszych kolekcji na sezon jesień-zima 2020/2021, a Agnieszka ma go już od prawie roku! Taka klasyka to bardzo dobry pomysł na jesień! Oryginalnym elementem stylizacji Agnieszki Woźniak-Starak okazał się czarny kapelusz. To świetna alternatywa dla kobiet, które nie lubią nosić jesienią i zimą wełnianych czapek. Taki kapelusz będzie pasował idealnie do klasycznego płaszcza i jeansów. Oczywiście możliwości miksowania go w lookach jest o wiele więcej! Całość została uzupełniona przez ulubiony model botków Agnieszki Woźniak-Starak. Musztardowe botki na niewysokim obcasie sprawdzą się idealnie tej jesieni. Dopasuj je tak jak Woźniak-Starak do jeansowych dzwonów, by stworzyć look w delikatnym klimacie boho. Jak oceniacie look Agnieszki Woźniak-Starak?