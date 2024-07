Nową modą jest ocieplanie wnętrz i dotyczy to zarówno salonu, jak i kuchni czy sypialni. Modne ściany powinny być jasne, najlepiej białe lub pastelowe w naturalnych odcieniach. Przytulne pomieszczenia uzyskuje się także dzięki zastosowaniu cegły, naturalnego kamienia i elementów drewnianych. Wnętrze ociepli także odpowiednio dobrana tapeta.

Modne ściany w jasnych kolorach – farby białe i pastelowe

Surowe wnętrza wymagają ocieplenia i nadania im przytulnego, rodzinnego charakteru. Nadal popularny jest także styl skandynawski, dlatego hitem na ścianach są jasne kolory, a zwłaszcza biel. Farby użyte do malowania powinny być jasne i w naturalnych odcieniach, czyli sprawdzą się szarości, beże, jasne róże i ponadczasowa biel. Modne ściany muszą komponować się z pozostałymi elementami wystroju. Dzięki białym ścianom często bez dużych nakładów finansowych można zmieniać wystrój wnętrza, ponieważ do bieli pasuje bardzo wiele kolorów dodatków.

Kamień na ścianie – modne ściany przytulne i naturalne

Naturalny kamień czy płytki wyglądające jak kamień są obok białych ścian trendem obowiązującym w tym sezonie. Tendencja do ocieplania wnętrz i wypełniania ich naturalnymi materiałami jak kamień czy drewno pozwala łączyć ze sobą kamień i np. białe ściany. Kamień udanie można połączyć także z drewnem. Finalny efekt zależy od koloru i rodzaju kamienia, np. trawertyn ma ciepłą, miodowo-złotą barwę. Warto szukać oryginalnych odcieni granitu czy marmuru, a także piaskowca. Przy pomocy kamienia można podkreślić konkretny element, np. kominek czy schody, ale pięknie i modnie będzie wyglądała cała ściana wyłożona kamieniem. Warto jednak podczas projektowania wystroju pamiętać, by nie łączyć ze sobą wielu rodzajów kamienia, pozwoli to uniknąć przesady i efektu przytłoczenia.

Cegła na ścianie ciągle modna

Sposobem na ocieplenie wnętrza jest użycie cegły. Ściany z cegły sprawią, że pomieszczenie będzie bardziej przytulne, ale nadmiar może być przytłaczający. Dlatego, idąc za modą na cegłę, najlepiej wybierać cegły białe lub naturalne, raczej w jasnych odcieniach i dekorować w ten sposób jedną ścianę w pomieszczeniu lub tylko jej fragment, akcentując np. kominek. Cegła łączy się znakomicie z białymi ścianami i z kolorami, które będą podkreślały inną niż gładka fakturę. Dobrze będzie wyglądała także w towarzystwie drewna.

Tapety nadal na czasie

Trend ocieplania wnętrz przejawia się także w kolorystyce i wzornictwie tapet. Nowe kolekcje stawiają na naturalne i jasne barwy z subtelnymi deseniami, a nawet z wzorem drewna. Z mody nie wychodzą pasy, ale ich kolory także są bardziej stonowane i raczej ciepłe. Tapety mają różny stopień wytrzymałości i odporności na wilgoć czy ścieranie, dlatego niektóre z nich, w tym winylowe, można przykleić także w kuchni czy w łazience. Kolory na topie to szarości, błękity, jasne róże i odcienie naturalne.

