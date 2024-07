Kartki na Walentynki wykonane ręcznie mają podwójną moc – doceniany jest trud, który musiała zadać sobie osoba, która samodzielnie zrobiła kartkę własnego projektu, nie wspominając już samej o treści. Taki podarunek możesz wykonać przy pomocy papieru, kleju, długopisu i przeróżnych dodatków, m.in. sznurka.

Reklama

Samodzielne wykonanie kartki walentynkowej zajmuje nie więcej niż godzinę, a z pewnością ucieszy osobę, która ją 14 lutego otrzyma. Jej koszt jest porównywalny do zakupu gotowej kartki, a nawet niższy – co jest kolejnym argumentem za spróbowaniem swoich sił w ręcznym przygotowaniu jej na święto zakochanych.

Kartki na Walentynki – kolaż

Jednym z oryginalnych pomysłów na własnoręcznie wykonane kartki walentynkowej jest stworzenie kolażu. Wystarczy, że złożysz białą kartkę A4 na pół i jedną z zewnętrznych stron okleisz wycinankami z gazet – mogą to być różne zdjęcia lub powycinane słowa ułożone w miłosne hasło. Inwencja twórcza w tym przypadku jest nieograniczona, ponieważ to ty decydujesz, jak kartka ma wyglądać. Możesz ułożyć z przypadkowo powycinanych słów zdania jak: „Ślubuję nam cuda” lub „Skomponuję Ci miłość”. Jest to opcja bardzo tania, ponieważ wystarczy mieć kartkę papieru, klej i kilka kolorowych gazet.

Kartki na Walentynki – wyszywanie na papierze

Wyszywanie na papierze jest już bardziej skomplikowaną czynnością niż kolaż. Do takiej kartki potrzebujesz igły, grubszej nici (najlepiej czerwonej, gdy wybierzesz białą kartkę lub na odwrót – czerwoną kartkę i białą nić). Przed rozpoczęciem wyszywania zastanów się co chcesz wyszyć i najlepiej zaznacz sobie delikatnie punkty na zgiętej w pół kartce A4 (najlepiej sprawdza się blok techniczny) i zaprojektuj całą zewnętrzną stronę. Możesz wyszyć po prostu duże serce, imię ukochanego/ukochanej lub jakiś tekst. Koszt tej kartki jest wyższy od poprzedniej wersji, ponieważ wchodzi tutaj koszt nici i bloku technicznego – całość nie powinna jednak przekroczyć 5 złotych.

Reklama

Zobacz także

Kartki na Walentynki – brokatowe serce

To jest idealna opcja kartki walentynkowej dla minimalistów! Wystarczy, że złożysz jedną kartkę A4 (również polecany jest blok techniczny, ponieważ jest grubszy) i klejem nasmarujesz na środku kształt serca. Następnie weź sypki brokat i obsyp nim całą kartkę – w miejscu kleju drobinki brokatu przykleją się. Aby zwiększyć atrakcyjność kartki, napisz w środku romantyczny tekst odnoszący się do zewnętrznej części – np. „Nie ma takich słów, aby wyrazić to, co do Ciebie czuję” lub „Miłość to nie słowa, to czyny i gesty”.