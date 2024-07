Glista ludzka to pasożyt, którym można się zarazić, jeśli nie przestrzega się zasad higieny. Z jaj, które dostaną się do układu pokarmowego, wylęgają się pasożyty, które żerując w ludzkim organizmie, osłabiają go.

Czym jest glista ludzka i jakie są objawy zakażenia?

Glista ludzka to pasożyt zamieszkujący jelito cienkie i żywiący się nabłonkiem jelita i obecną w nim treścią jelitową. Ma walcowaty kształt i od 10 do 40 cm długości. Pasożyt ten jest przyczyną glistnicy, choroby, do której objawów należą:

nadmierne pobudzenie nerwowe,

bóle brzucha,

ból gardła,

wzdęcia,

problemy ze snem,

zaparcia,

wysypka,

brak apetytu,

niedowaga,

duszności,

gorączka.

Jak dochodzi do zakażenia glistnicą?

Samica glisty ludzkiej składa ok. 200 000 jaj na dobę. Wraz z kałem są one wydalane z organizmu na zewnątrz, tam w glebie lub w wodzie rozwijają się larwy glisty. Do zakażenia dochodzi w momencie, kiedy jajeczka z larwami glisty dostają się do układu pokarmowego człowieka. Można się zarazić przez jedzenie brudnymi rękami, picie nieprzegotowanej wody z jajami glisty, spożywanie niemytych owoców i warzyw, brak higieny w kontaktach ze zwierzętami (na których sierści mogą znajdować się jaja glisty). Dzieci w wieku 3-10 lat, które są najczęstszymi żywicielami glisty ludzkiej, często zarażają się nią w piaskownicy.

Jak uniknąć zakażenia glistą ludzką?

Łatwiej jest zapobiegać zakażeniu glistą ludzką niż je leczyć. W związku z tym przestrzegaj następujących zasad:

