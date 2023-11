Takiego odcinka "Rolnik szuka żony" jeszcze nie było w historii programu! Waldemar swoimi tekstami na randce z Ewą przebił dotychczasowych uczestników, który pozwalali sobie komentować wygląd kandydatek czy opowiadali dwuznaczne żarciki. Rolnik nie ukrywa, że jest zauroczony wyglądem Ewy, choć nie ukrywa, że mogłaby ważyć nieco więcej i mówi wprost, że jeszcze nie miał takiej dziewczyny jak ona. To zachowanie oburzyło fanów programu, ale zwrócili uwagę na coś jeszcze. Waldemar podczas powrotu z randki pozwolił sobie na nieco więcej...

10. edycja "Rolnik szuka żony" jest pełna nieoczekiwanych i zaskakujących zwrotów akcji, głównie za sprawą Waldemara, który już na początku zapewniał, że nie będzie nudno i słowa dotrzymał. Po ostatnim odcinku najwięcej emocji wzbudziła randka rolnika z Ewą, na którą najdłużej czekał. Szybko się okazało, że choć ich wspólny taniec nie poszedł zbyt dobrze, to Waldemar wiele o sobie zdradził podczas tego spotkania. Sam rolnik nie ukrywał, że wyszła na jaw jego najgorsza cecha, a internauci nie mają wątpliwości, że Waldemar nie pokazał tylko jednej złej cechy, ale zaprezentował cały wachlarz.

Największe oburzenie wywołał fakt, że 43-letni mężczyzna ocenia swoją kandydatkę na podstawie wyglądu i cieszy go fakt, że takiej dziewczyny wszyscy by mu zazdrościli. Podczas rozmowy Ewa nie miała okazji powiedzieć, że odnalazłaby się na wsi, tematem przewodnim był jej wygląd i pytania o dzieci.

'Takiej dziewczyny to wszyscy koledzy by mi zazdrościli'- tak mówi 43-latek. Padłem.

'Takiej dziewczyny to wszyscy koledzy by mi zazdrościli'- tak mówi 43-latek. Padłem.

'Takiej dziewczyny wszyscy by mi zazdrościli' - super traktować kobietę jako trofeum do pochwalenia się we wsi. Brawa za takt.

'Takiej dziewczyny wszyscy by mi zazdrościli' - super traktować kobietę jako trofeum do pochwalenia się we wsi. Brawa za takt.