Finał 5. edycji "Hotel Paradise 5" już za nami! Uczestnicy w końcu mogą zdradzić, jak wyglądają ich relacje po programie i nie przestają zaskakiwać. Już wiadomo, że Eliza i Jay są razem, a jak wygląda sytuacja Laury i Kaspra z "Hotelu Paradise 5". Trzeba przyznać, że to właśnie ta para zaskoczyła najbardziej! Zobaczcie, co powiedzieli o swojej znajomości dla Party.pl...

Kolejny sezon "Hotelu Paradise" zakończył się zaskakującym zwycięstwem Wiktorii Kozar i Sevaga Formella. Para nie zdecydowała się na rzut kulą i podzielili się nagrodą, a każde z nich otrzymało 50 tys. zł. Tymczasem widzowie pytają, jak wyglądają relacje pozostałych uczestników 5. edycji "Hotelu Paradise".

Okazuje się, że nieoczekiwany zwrot akcji nastąpił w relacji Laury i Kaspra. Ta dwójka w programie przez jakiś czas była parą, jednak był to jedynie krótki moment, ale już wtedy uczestniczka obdarowała Kaspra czułym pocałunkiem. Czy po programie Kasper i Laura z "Hotelu Paradise 5" są parą? Reporterka Party.pl zapytała dwójkę uczestników o ich relacje. Okazuje się, że Kasper i Laura z "Hotelu Paradise 5" są razem. Tylko u nas zdradzili, kiedy tak naprawdę zaczęła się ich relacja:

- Jak się to zaczęło my sami nie wiemy. Totalne zaskoczenie, na pewno było też to, że ja podeszłam do niego z tym immunitetem w trakcie programu, więc to był początek początków. - powiedziała Laura, a Kasper dodał - Gdy byliśmy w parze to coś zaiskrzyło. Potem nas rozbili i gdzieś tam się rozeszło.