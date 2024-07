Wszyscy wiemy, że strój Świętego Mikołaja jest tak charakterystyczny, że rozpozna go każdy. A co zrobić, by dzieci widząc przebranego tatę czy dziadka, nie rozpoznały go, ale były przekonane, że oto stoi przed nimi najprawdziwszy Święty Mikołaj?

Jak przygotować strój Świętego Mikołaja?

Oczywiście, najprościej kupić gotowy strój Mikołaja, ale równie dobrze możemy go przygotować samodzielnie. Ważne jest, aby Mikołaj miał czerwony kubraczek z białymi obszyciami, przepasany był czarnym pasem z klamrą, najlepiej złotą. Na głowie musi mieć czerwoną czapkę, także obszytą białym futerkiem i koniecznie z białym pomponem. Nie zapomnijmy o butach. Te powinny być długie do kolan, mocne i czarne. W sklepach możemy kupić gotowe nakładki na takie buty. W ręku Mikołaja musi być pastorał. I znowu, możemy kupić gotowy lub zrobić z grubego metalowego pręta. Koniecznie musi on sięgać ponad głowę świętego i być mocny, aby Mikołaj mógł nim stukać o podłogę bez obawy, że go zepsuje.

Strój Świętego Mikołaja to też brzuszek!

Mikołaj to grubiutki, wesoły staruszek, a więc postarajmy się, aby udający go miał spory brzuszek. Tu wystarczy doczepić do brzucha mniejszą lub większą poduszeczkę i ukryć ją pod kubrakiem Mikołaja. Zadbajmy o to, by poduszka trzymała się solidnie i nie przesuwała.

Stroje Świętego Mikołaja muszą być wykonane z dbałością o detale

Możemy też do stroju dołączyć dzwonek i nie musi on być koniecznie mosiężny. Ważne, by Mikołaj trzymając go za drewnianą rączkę, mógł nim dzwonić w chwili, gdy będzie wchodził do domu. Ważne są szczegóły i drobiazgi, na które dzieci zwracają uwagę. Zadbajmy więc o to, by Mikołaj miał dużą i bujną brodę oraz wąsy, które częściowo ukryją twarz. Pomogą w tym także okulary. Pamiętajmy jednak, by nie były to te same szkła, które dziadek czy tata noszą na co dzień. Dzieci są bardzo spostrzegawcze. Widoczne części twarzy możemy podmalować kosmetykami jak róż, cienie, pomadka czy puder. No i ręce. Koniecznie zaopatrzmy się w rękawice dla Mikołaja. Wtedy i ręce wyglądają delikatniej (zwłaszcza w białych) i mamy pewność, że dzieci nie zdemaskują Mikołaja po dłoniach. Równie ważny jak wygląd, jest sposób bycia Mikołaja. Musi on pamiętać, aby zmienić głos i używać nieco innego słownictwa, niż zazwyczaj. Worek z prezentami niech będzie duży, ciężki i sprawia wrażenie, że jest w nim naprawdę ogrom podarków.