Każdy z nas ma jakiś talent. To nie tylko coś, czym zajmujemy się w ramach hobby (np. rysunek, gra na instrumencie). Utalentowany może być również sprzedawca, który potrafi zjednać sobie każdego klienta, a także nauczycielka, która wytłumaczy najtrudniejszy materiał. Jak odkryć swój talent?

Co to jest talent?

Henri Amiel powiedział, że talent to robienie z łatwością tego, co jest dla innych trudne. Czasami od dzieciństwa środowisko rodzinne sprzyja temu, żeby szukać i rozwijać szczególne uzdolnienia. Rodzice wysyłają dzieci do szkół muzycznych, kół zainteresowań i innych ognisk artystycznych, by pomóc im odnaleźć to, co będzie je fascynowało. Czasem jednak sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie i dzieci muszą walczyć z rodzicami o swoje pasje.

Co robić, aby odkryć swój talent?

Żeby odkryć swój talent, przede wszystkim należy dać mu szansę na to, by się ujawnił. Próbuj różnych rzeczy. Czy wiesz, że wielu studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku właśnie tam odkrywa na nowo swoje pasje? Na to, by odkryć swój talent nigdy nie jest za późno. Zapisz się na dodatkowy kurs, idź na warsztat rękodzieła, wybierz się na kurs tańca brzucha. Sprawdź, do czego jesteś zdolny.

Czasami talent może pojawić się przypadkiem w okolicznościach, których w ogóle nie było w planie. Na przykład przychodzisz do koleżanki, która ma małe dziecko i bez problemu odnajdujesz wspólny język z maleństwem. Być może właśnie to jest twój talent? Mihály Csíkszentmihályi, znany węgierski psycholog, jako młody chłopak nie miał zbyt wiele pieniędzy. Trafił przypadkiem na bezpłatny wykład psychologiczny Carla Gustava Junga i dzięki temu zainteresował się tą dziedziną nauki. Szczęśliwy traf czasami bardzo pomaga.

Pozwól talentowi się rozwijać

Co jest ważniejsze – ciężka praca czy talent? A gdyby zapytać inaczej – ważniejsze w rowerze jest tylne czy przednie koło? Otóż to, i jedno, i drugie jest bardzo ważne. Dlatego jeśli odkryjesz pasję, dziedzinę, w której się realizujesz i która sprawia ci prawdziwą radość, nie zaniedbuj jej, tylko pielęgnuj jak ogród.