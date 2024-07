Kogel-mogel? Przepis jest bardzo prosty, choć temu, kto nie wie, jak zrobić kogel-mogel nazwa może sygnalizować jakąś skomplikowaną recepturę. Pomysł na ten deser pochodzi z tradycyjnej kuchni żydowskiej i w języku jidysz jego nazwa znaczy dokładnie to samo, co u nas – czyli nic. W Polsce kogel-mogel pojawił się już w XVII wieku, ale jego popularność wzrosła w PRL-u, kiedy ciężko było dostać słodycze. Mamy sprawiały więc przyjemność swoim pociechom słodkimi napojami na bazie żółtka jaja i cukru.

Reklama

Tradycyjny kogel-mogel ma tylko dwa składniki, lecz można potraktować go jako bazę kuchennych eksperymentów i na różne sposoby urozmaicać. Jako dodatki nadają się wszelkie owoce, składniki w proszku typu kawa, kakao czy cukier waniliowy, a nawet różnego rodzaju alkohole. W tej ostatniej wersji kogel-mogel może stanowić element kuracji w leczeniu przeziębienia. gęste żółtko łagodzi drażniący smak odkażającego gardło alkoholu. Mimo, że pomysły na kogel-mogel mogą być bardzo urozmaicone, to przygotowanie każdego takiego koktajlu obejmuje kilka podstawowych kroków, które trzeba wykonać, by zrobić kogel-mogel w wersji tradycyjnej.

Przepis na tradycyjny kogel-mogel

Składniki:

2 żółtka,

kilka łyżeczek cukru (według uznania, optymalnie – 3) lub miodu.

Zobacz także

Sposób przygotowania:

1. Jajka dokładnie umyj i sparz wrzątkiem.

2. Oddziel żółtka od białek. Białka nie będą potrzebne.

3. Do żółtek wsyp cukier i utrzyj go za pomocą łyżeczki, aż całkowicie się rozpuści (ok. 10 min). Ucieranie potrwa krócej, jeśli użyjesz miksera.

Według niektórych przepisów białko się ubija i miesza z utartym żółtkiem. Koktajlu jest wtedy więcej, ale ma dużo rzadszą konsystencję i jego smak jest mniej wyrazisty.

Kogel-mogel z kakao

Jeśli chcesz urozmaicić smak swojego domowego koktajlu, po utarciu żółtka dodaj do niego kilka łyżeczek kakao. Najlepiej by kakao było tyle samo, co cukru, ale oczywiście – jeśli ktoś lubi większą ilość – można dosypać więcej. To samo dotyczy kawy i cukru waniliowego.

Kogel-mogel z owocami

Kogel-mogel z owocami to największe pole do popisu. Można eksperymentować z bananami, kokosem czy mandarynkami, ale najlepiej sprawdzają się owoce uprawiane na polskich grządkach – truskawki, maliny lub poziomki, a także leśne jagody. Nie trzeba decydować się na jeden rodzaj owoców – smaczne są także mieszanki. Aby zrobić kogel-mogel ze świeżymi dodatkami, wystarczy je wrzucić do gotowego koktajlu – w całości lub po wcześniejszym pokrojeniu. Można też wszystko zblendować.

Kogel-mogel z alkoholem

Kogel-mogel z alkoholem to opcja dla miłośników mocniejszych trunków. Proporcje są w zasadzie dowolne – równie dobrze można dodać kieliszek wódki, rumu czy koniaku, jak i podgrzać na wolnym ogniu kufel piwa z dodatkiem kieliszka kogla-mogla. Wtedy jednak trzeba pamiętać, by nie doprowadzić mikstury do wrzenia. Smak takiego grzanego napoju mogą wzbogacić goździk, cynamon czy plaster cytryny lub pomarańczy gotowane razem z piwem.

Reklama

Czy kogel-mogel może zaszkodzić?

Kogel-mogel wzbudza kontrowersje ze względu na zawartość surowego jaja, które może być siedliskiem bakterii wywołujących salmonellę. Wątpliwości co do bezpieczeństwa picia takiego napoju mają zwłaszcza mamy małych dzieci. Aby ustrzec się przed zagrożeniem, przed przyrządzaniem kogla-mogla parzy się jajka wrzątkiem. Bakterie giną już w 70°C. Napój przygotowany z jaja poddanego obróbce termicznej stwarza takie samo niebezpieczeństwo zachorowania na salmonellę, jak inne dania z dodatkiem jajek. Częste picie kogla-mogla może natomiast szkodzić osobom, które mają problemy z krążeniem – jajko w połączeniu z cukrem jest ciężkostrawne i wątroba może nie dawać sobie rady z jego przetworzeniem.