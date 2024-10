Sprawa zatrzymania Kamila L. znanego w sieci jako Budda robi się coraz poważniejsza. Już sam fakt, że zatrzymania zostały dokonane na szeroką skalę na terenie kilku województw, a sprawą zajmuje się Prokuratura Krajowa nadaje jej wysoką rangę, a teraz okazuje się, że zostały skierowane do sądu wnioski o zastosowanie aresztu tymczasowego dla piątki zatrzymanych. Wśród nich ma być Budda i jego partnerka znana w sieci jako "Grażynka".

Budda i jego partnerka trafią do aresztu? Jest wniosek Prokuratury Krajowej

Sytuacja Buddy jest coraz poważniejsza. Do zatrzymania popularnego youtubera doszło w poniedziałek 14 października w godzinach porannych. Zaledwie dzień wcześniej Budda informował o zakończeniu pewnego etapu i zaskoczył, mówiąc wprost o wycofaniu się z dotychczasowej działalności. Kilka godzin później razem z 9 innymi osobami został zatrzymany, a prokuratura postawiła im poważne zarzuty. Doszło też do zatrzymania majątku należącego do podejrzanych na łączną kwotę około 140 milionów złotych.

Zarzuty ogłoszone podejrzanym dotyczą kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych, które to loterie z uwagi na warunki ich uczestnictwa były w istocie grami hazardowymi. Celem działania podejrzanych było uzyskanie wpływów ze sprzedaży losów i omijanie przepisów o grach hazardowych. czytamy na stronie gov.pl.

Po zatrzymaniu Kamila L. dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski informował o kulisach zatrzymania youtubera i mówił wprost o tym, że zatrzymana została również partnerka Buddy.

Do zatrzymania mężczyzny doszło dziś rano w centrum Warszawy przy jednym z luksusowych hoteli. Według moich informacji, Kamil L. został zatrzymany wraz ze swoją partnerką. Z tego, co się dowiedziałem, policjanci zatrzymali też na terenie Małopolski kilka osób związanych z biznesami youtubera poinformował na łamach RMF FM dziennikarz Kacper Wróblewski.

Teraz głos w sprawie zatrzymania Buddy ponownie zabrała Prokuratura Krajowa, która przekazała najnowsze informacje w sprawie i okazuje się, że faktycznie partnerka Buddy, Aleksandra znajduje się nie tylko wśród zatrzymanych, ale prokuratura również dla niej wnioskuje o areszt tymczasowy:

Prokurator w dniu 15 paźdzernika 2024 roku skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 osób, tj. Kamila L., Tomasza Ch., Adama U., Bartosz G. oraz Aleksandry K.. poinformowała prok. Katarzyna Calów – Jaszewska, Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Wobec pozostałych osób mają być zastosowane środki zapobiegawcze, ale mają oni opuścić areszt:

Wobec pozostałych 5 podejrzanych, tj. Wiesławy G., Aleksandry M., Rafała H., Michała L., Damiana S. zastosowanie środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. czytamy w oficjalnym komunikacie Prokuratury Krajowej na gov.pl.

