Dla Kamila Durczoka ten rok był niezwykle trudny. Były dziennikarz TVN najpierw spowodował wypadek pod wpływem alkoholu, a na początku grudnia został aresztowany i doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Według medialnych doniesień prezenter w 2009 roku miał złożyć razem ze swoją ówczesną żoną weksle, które pozwoliły małżeństwu wziąć kredyt na kwotę 2 milionów franków szwajcarskich. Marianna Dufek twierdzi jednak, że nie podpisywała żadnych dokumentów, ani też nie wiedziała nic o pożyczce. Kamil Durczok postanowił przerwać milczenie w tej sprawie i wydał obszerne oświadczenie w mediach społecznościowych. Zobacz także: Kamil Durczok imprezował cztery dni?! Tabloid publikuje zeznania dziennikarza Kamil Durczok komentuje postawione mu zarzuty p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} Aktualnie prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Kamil Durczok złożył obszerne wyjaśnienia śledczym, a teraz postanowił także wyjaśnić wszystko opinii publicznej. Na jego Facebookowym profilu można przeczytać bardzo obszerny post na ten temat. Dotąd milczałem. Nie komentowałem ani decyzji Sądu I instancji, ani informacji wyciekających z Prokuratury. Powstrzymywałem się od komentarzy, choć wielu uznawało to za słabość i brak argumentów na swoją obronę. Zdziwienie było pewnie tym większe, że przez lata aktywności dziennikarskiej przyzwyczaiłem Was do szybkiej i zdecydowanej reakcji na to, co dzieje się wokół. Chciałbym napisać, co o tym wszystkim myślę i jaka jest prawda. Chciałbym, ale nie mogę. To, co wiem, z czym mogłem się zapoznać po zatrzymaniu przez CBŚP i przesłuchaniach w Prokuraturze, objęte jest tajemnicą śledztwa. Gospodarzem postępowania jest prokuratura i tylko ona może...