Aby mniej jeść, dobrze zmienić kilka ze swoich złych przyzwyczajeń. Przede wszystkim należy zrezygnować z podjadania z nudy, sięgania zbyt szybko po dokładkę czy dojadania resztek.

Mniejszy talerz – mniejsza porcja

Wyniki badań naukowców z Cornell University (zobacz badania ) potwierdziły, że osoby, które jedzą posiłki z talerzy o mniejszej średnicy, spożywają nawet o 18% mniej kalorii od tych, którzy wykorzystują większe talerze.

Przygotuj wymierzone porcje

Jeśli to możliwe, to przygotuj tylko taką ilość jedzenia, która jest niezbędna. Jeśli w garnku czy naczyniu zostaje nadmiar przygotowanej potrawy, często z obawy przed marnowaniem jedzenia, osoby dojedzą pozostałą część, choć już nie czują głodu.

Jedna porcja, bez dokładek

Jeśli przygotowałeś większą porcję, która ma wystarczyć na dwa lub trzy posiłki, nałóż na talerz określoną ilość jedzenia i nie dobieraj go ponownie. Często zanim organizm zdąży poinformować mózg, że już otrzymał niezbędne składniki, dostarczamy mu dokładki, która wcale nie była konieczna. Uczucie sytości pojawia się około 20 minut po zjedzeniu posiłku.

Wykorzystaj moment przerwy w jedzeniu

Jedz powoli i delektuj się każdym kęsem. Podczas posiłku (widać to świetnie w restauracjach, gdy przy stole jest więcej osób) często następuje moment, w którym robimy sobie przerwę w jedzeniu. Najczęściej osoby wracają po przerwie do pozostawionych porcji, a ten moment, to chwila, w której organizm może poinformować, że otrzymał to, czego potrzebował i nie ma konieczności powrotu do jedzenia.

Nie przywiązuj się do resztek

Częstym argumentem na dojadanie pomimo poczucia sytości jest powoływanie się na marnowanie jedzenia. Jeśli już na talerzu zostało trochę jedzenia, zastanów się chwilę, co będzie większym marnotrawstwem – wyrzucenie resztek do kosza, czy potraktowanie swojego organizmu jako śmietnika na resztki pozostające po posiłku.

Białko pomaga kontrolować poziom cukru

Produkty białkowe pozwalają kontrolować wahania cukru we krwi. Zatem białko spożyte z każdym regularnym posiłkiem pozwoli pohamować późniejsze napady głodu.

Wybieraj produkty o niższym indeksie glikemicznym

Produkty o niższym indeksie glikemicznym nie powodują w organizmie skoków glukozy odpowiedzialnych za ponowne szybkie odczucie głodu.

Zapisuj, co zjadasz

Prowadzenie małego dzienniczka, w którym zapisać będzie trzeba każdy zjedzony produkt, może nieco pohamować nadmierne jedzenie. Świadomość, że nawet najmniejsza przekąska będzie musiała być odnotowana, może skutecznie do niej zniechęcić.

Oceń swój głód w skali od 1 do 10

Zanim znów sięgniesz po coś do jedzenia zastanów się chwilę, czy naprawdę jesteś głodny. Możesz ocenić swój głód w skali od 1 do 10. Niski wynik oznacza, że celem jedzenia jest na przykład ukojenie nerwów albo zabicie nudy. Na takie momenty znajdź czynności zastępcze – poskacz, potańcz, poczytaj, zadzwoń do przyjaciółki, ale nie sięgaj po jedzenie, którego nie potrzebujesz.

Stwórz system „przypominajek”

Ułóż własny system znaków przypominający o tym, że chcesz jeść mniej. To mogą być przylepne karteczki w istotnych miejscach – na lodówce, w miejscu, w którym najczęściej jesz, a nawet w portfelu – wtedy podczas zakupów dwa razy zastanowisz się, czy na pewno potrzebujesz tego właśnie produktu.