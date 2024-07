Hipowitaminoza, czyli niedobór witamin, jest stanem, którego nie należy ignorować, gdyż może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Jedną z jej konsekwencji są dolegliwości skórne. Do najczęściej diagnozowanych problemów zalicza się stany zapalne skóry wywoływanie m.in. przez niedostatek witamin z grupy B.

Hipowitaminoza oznacza niedobór witamin, a najczęstszą przyczyną tego stanu jest nieprawidłowa dieta, uboga w składniki odżywcze. Objawy hipowitaminozy są zależne od tego, której witaminy brakuje organizmowi, ale jedynymi z najczęstszych symptomów są dolegliwości skórne.

Dolegliwości skórne związane z niedoborem witamin

Niedobór witamin jest następstwem wadliwej i nieodpowiednio zbilansowanej diety, która jest uboga w owoce oraz warzywa, będące źródłem witamin i składników mineralnych. Ten rodzaj schorzenia określany jest jako hipowitaminoza pierwotna. U niektórych osób diagnozuje się również tzw. hipowitaminozę wtórną wywołaną zaburzeniami wchłaniania witamin wskutek przyjmowania różnych leków oraz zwiększenia zapotrzebowania na witaminy w określonych stanach, np. u kobiet ciężarnych. Wśród najczęściej diagnozowanych hipowitaminoz powodujących powstawanie różnego rodzaju dolegliwości skórnych wyróżnia się niedobory witaminy A, B, oraz K.

Hipowitaminoza witamin rozpuszczalnych w tłuszczach a zmiany skórne

Do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach zalicza się witaminy: A, D, E K. Jedną z najważniejszych witamin dla ludzkiego organizmu jest witamina A, która w aktywnej postaci znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego (wątróbka, śmietana, mleko, żółte sery, masło). W prowitaminę A, czyli beta karoten, obfitują warzywa i owoce o czerwonej, pomarańczowej, a także zielonej barwie (papryka, pomidory, marchew, warzywa liściaste). Niedobór witaminy A skutkuje zmianami skórnymi, takimi jak nadmierna suchość oraz rogowacenie skóry. Ponadto pojawia się suchość błon śluzowych i wypadanie włosów. Hipowitaminoza witaminy K objawia się skazą krwotoczną wywołaną zaburzeniami krzepliwości krwi. Schorzenie polega na powstawaniu licznych siniaków, wybroczyn oraz krwiaków, niekiedy bardzo rozległych, wskutek najmniejszych otarć często niezauważanych przez osoby chore. Witamina K znajduje się w takich produktach, jak: zielone, liściaste warzywa (sałata, kapusta, jarmuż, szpinak), brokuły, truskawki, oleje roślinne. W mniejszych ilościach występuje w mięsie, mleku oraz jego przetworach.

Witaminy z grupy B a kondycja skóry

Najliczniejszą grupą witamin są witaminy rozpuszczalne w wodzie, wśród których wymienia się dużą liczbę witamin z grupy B, kwas foliowy oraz witaminę C. Dolegliwości skórne wywoływane są przez hipowitaminozę witamin z grupy B. Niedobory ryboflawiny (witamina B2) często prowadzą do powstawania zajad w kącikach ust oraz łojotokowego zapalenia skóry. Niebezpiecznym stanem jest hipowitaminoza witaminy PP (niacyna), w konsekwencji której rozwija się choroba zwana pelagrą. Schorzenie to określane jest również mianem choroby 3D ze względu na trzy obszary, w których widoczne są objawy choroby. Są to:

