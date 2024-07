Narkotyki opioidowe (heroina, opium) mają silne działanie uzależniające, a dłuższe ich stosowanie upośledza funkcje społeczne i wyniszcza organizm. Kokaina i amfetamina pobudzają, jednak niszczą pracę serca i powodują stany depresyjne dzień po zażyciu. Marihuana ma działanie relaksujące, jednak regularne palenie pozbawia motywacji i koncentracji. LSD i grzyby halucynogenne nie powodują uzależnienia, jednak są dużym zagrożeniem dla osób niestabilnych emocjonalnie.

Reklama

Wszystkie narkotyki uzależniają, jednak jedne robią to szybciej, a inne wolniej. Należy pamiętać, że stosowanie tzw. „miękkich” narkotyków na dłuższą metę powoduje poważne szkody w organizmie człowieka.

Narkotyki silnie uzależniające: heroina, opium, kokaina, amfetamina, metaamfetamina

Zobacz także

Narkotyki silnie uzależniające cechują się silnymi objawami abstynencyjnymi, takimi jak potliwość, nerwowość i drżenie mięśni. Te substancje wywołują czasem nieprzewidywalne reakcje lub w dłuższym okresie prowadzą do poważnego wyniszczenia organizmu. Zaliczają się do nich narkotyki opioidowe, takie jak heroina i opium. Są to substancje, których częste stosowanie prowadzi do chorób skóry, układu krążenia i upośledzenia społecznego. Kokaina ma działanie pobudzające, przez co osoba jest bardzo pewna siebie i uważa, że jest w stanie zrobić wszystko. Substancja znacznie przyspiesza akcję serca, co na dłuższą metę jest destrukcyjne dla układu krążenia. Dzień po zażyciu substancji osoba odczuwa znacznie obniżony nastrój i anhedonię, cierpi na bezsenność, a w skrajnych przypadkach ma myśli samobójcze. Uzależniony ma przeświadczenie, że tylko kolejna dawka narkotyku przywróci go do normalnego funkcjonowania. Amfetamina natomiast powoduje silne uzależnienie psychiczne. Osoba po zażyciu jest pobudzona bardziej niż po kokainie i ma większą skłonność do agresji. Częste stosowanie narkotyku prowadzi do osłabienia akcji serca, wyniszczenia organizmu i utraty wagi. Metaamfetamina to pochodna amfetaminy, która jest silnie neurotoksyczna. Po jej zażywaniu osoba doświadcza psychoz, a skóra staje się szara i sucha. Pozostałe szkodliwe silnie uzależniające narkotyki to morfina, ketamina i benzodiazepiny.

Narkotyki z ograniczonym stopniem uzależnienia – marihuana, LSD, grzyby halucynogenne

Reklama

Najbardziej popularnym narkotykiem miękkim jest marihuana. Używka ma działanie rozweselające i euforyczne. Marihuana ma znacznie niższą szkodliwość niż poprzednie narkotyki, jednak negatywnie wpływa na psychikę. Częste palenie używki sprawia, że obniża się koncentracja i motywacja, występują problemy z pamięcią i logicznym myśleniem, a w niektórych przypadkach przyczynia się to do rozwoju schizofrenii. Palenie skrętów suszu konopnego z tytoniem ma też działanie nowotworowe. Coraz częściej stosuje się jednak leczniczą marihuanę do wspierania walki z takimi chorobami, jak ADHD, jaskra, stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona. Narkotykiem, który cechuje się ograniczonym stopniem uzależniania, jest LSD. Osoba po zażyciu tej substancji czuje się, jakby doświadczała innej rzeczywistości. Jest to na tyle silne przeżycie, że trudno jest je regularnie powtarzać. Jednak osoby w trudnych sytuacjach życiowych oraz z problemami psychologicznymi mogą doświadczać psychozy, a nawet mieć myśli samobójcze. Grzyby halucynogenne natomiast mają podobne działanie do LSD, lecz mają naturalne pochodzenie. Narkotyk jest szczególnie niebezpieczny dla osób niestabilnych emocjonalnie oraz ze skłonnościami do depresji i paranoi.