Krzysztof Gojdź w rozmowie z Party.pl skomentował głośny proces z udziałem dilera gwiazd! W 2016 roku doszło do zatrzymania Cezarego P. - mężczyzny, którego media nazwały "dilerem gwiazd". Cezary P. miał bowiem dostarczać narkotyki gwiazdom. Sprawa postawiła na nogi polski show-biznes. Prasa donosi o kolejnych nazwiskach na liście klientów dilera...

Reklama

Zobacz także: Jak działają narkotyki? Marihuana, amfetamina, kokaina, LSD, heroina

Postanowiliśmy więc zapytać Krzysztofa Gojdzia, jak on odnosi się do całej sprawy. Czy obawia się listy na której ponoć znalazło się ponad 200 nazwisk znanych osób. Musicie posłuchać, co zdradził przed naszą kamerą!

Zobacz także: Krzysztof Gojdź nie ma uprawnień do wykonywania zawodu?! TYLKO U NAS! „Ulubiony doktor gwiazd’’ odpowiada na zarzuty!

Reklama

Krzysztof Gojdź komentuje sprawę "dilera gwiazd".