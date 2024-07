Fitoestrogeny to związki pochodzenia roślinnego, które w budowie i działaniu przypominają żeńskie estrogeny. Są w stanie złagodzić objawy menopauzy, wykazują też właściwości grzybobójcze i antyutleniające. Występują w wielu produktach spożywczych, na przykład w soi, kapuście, owocach cytrusowych, herbacie i czerwonym winie.

Reklama

Ilość estrogenu w kobiecym organizmie zmniejsza się już od około 35. roku życia. Niedobór hormonów w organizmie można uzupełniać w sposób naturalny – stosując dietę bogatą w fitoestrogeny.

Rodzaje fitoestrogenów i ich źródła

Wyróżnia się kilka klas fitoestrogenów. Najbardziej popularne to izoflawony, lignany, stilbeny i kumestany. Do substancji o charakterze fitoestrogenów wlicza się również kumaryny, triterpenoidy i dihydroksychalkony.

Zobacz także

1. Izoflawony: znajdują się głównie w soi, soczewicy, fasoli, bobie, grochu włoskim i chmielu. Występują też w zbożach (jęczmień, żyto, pszenica)

2. Lignany: występują w olejach z nasion, głównie w oleju lnianym. Inne źródła tego fitohormonu to siemię lniane, nasiona słonecznika, cebula, czosnek, wiśnie, gruszki, jabłka i piwo chmielowe.

3. Stilbeny: można je znaleźć w skórce owoców, takich jak czerwone winogrona, morwa i czarna porzeczka, w orzeszkach ziemnych i czerwonym winie.

4. Kumestany: bardzo rzadko występują w naszej diecie. Ich głównym źródłem jest czerwona koniczyna, ale występują też w kiełkach soi i nasionach słonecznika.

5. Substancje fitoestrogenne: związki o charakterze fitoestrogenów występują także w warzywach z rodziny kapustowatych (brokuł, brukselka, kapusta, kalafior), owocach cytrusowych, kawie, herbacie, mleku organicznym i jego przetworach.

Działanie fitoestrogenów i ich wpływ na organizmie

Zachwianie poziomu tak zwanych kobiecych hormonów, czyli estrogenów, obniża samopoczucie i prowadzi do zaburzeń układu płciowego, nerwowego i krążenia. Negatywnie wpływa na kości, skórę, włosy i ogólną kondycję organizmu. Fitoestrogeny wykazują podobieństwo do estronu i estradiolu, czyli estrogenów wytwarzanych przez żeńskie narządy płciowe. Dlatego uzupełnienie diety w fitoestrogeny może złagodzić objawy zaburzonego poziomu hormonów i pomóc w leczeniu. Dieta bogata w fitoestrogeny łagodzi objawy menopauzy, chroni przed osteoporozą, chorobami układu sercowo-naczyniowego, hamuje rozwój zmian miażdżycowych, zmniejsza ryzko zakrzepów i zatorów, a pośrednio także zawałów i udarów mózgu. Fitoestrogeny hamują też ubytek kolagenu, co poprawia kondycję skóry, zapobiega wiotczeniu i powstawaniu zmarszczek. Przy nadmiarze estrogenów w organizmie, kluczową rolę odgrywają lignany. Są one w stanie ograniczyć aktywność estrogenu w organizmie, co ma istotne znaczenie w leczeniu nowotworów o podłożu estrogenozależnym. Należy jednak pamiętać, że fitoestrogeny nie są w stanie całkowicie zastąpić ludzkich hormonów ani leków stosowanych w ramach hormonalnej terapii zastępczej. Można je stosować przy niebyt silnych objawach lub jako uzupełnienie terapii.