Poziom hormonów po porodzie zmienia się – kobieta odczuwa wyraźną huśtawkę nastrojów, rozdrażnienie, przygnębienie, ma zaniżone poczucie własnej wartości i stany depresyjne, których nie jest w stanie kontrolować. Nie jest pewna, czy poradzi sobie z opieką nad niemowlęciem.

Ciąża jest psychologicznym i fizjologicznym stresem dla organizmu i ogromnym obciążeniem dla kobiety. Bez poczucia otrzymywanego wsparcia może sobie nie poradzić z wyczerpującą emocjonalnie i fizycznie opieką nad dzieckiem.

Hormony w ciąży

W trakcie ciąży dzięki unormowanej gospodarce hormonalnej i wysokiemu poziomowi estrogenów większość kobiet wygląda pięknie. Włosy stają się lśniące, gęste, mocne i błyszczące, paznokcie wzmacniają się, skóra lśni wewnętrznym blaskiem, a kobieta promienieje.

Zmiany hormonalne po porodzie

Tuż po porodzie drastycznie wzrasta poziom hormonów szczęścia (endorfin) oraz miłości (oksytocyny). Skutkuje to bardzo szybkim otrząśnięciem się z szoku poporodowego i silnej koncentracji na wyczekiwanym potomstwie. Po około tygodniu następuje spadek wydzielania tych hormonów, do krwi uwalnia się prolaktyna, natomiast poziom krążących po organizmie hormonów tarczycy oraz nadnerczy ulega rozchwianiu. W efekcie kobieta cierpi na huśtawkę nastrojów, ogromne przygnębienie, płaczliwość, nieuzasadniony spadek formy, niekontrolowane stany depresyjne. Dodatkowo jej skóra traci blask, pojawiają się popękane naczynka, przebarwienia, włosy wypadają nierzadko garściami, a paznokcie są kruche i łamliwe. Młoda matka musi cierpliwie przeczekać ten okres. Wymaga wtedy dużo wsparcia z zewnątrz. Dotyczy ono zarówno pomocy w opiece nad dzieckiem, jak i podtrzymywania jej na duchu, wysłuchiwania problemów i umacniania jej pewności siebie oraz poczucia wartości jako kobiety.

Ile trwa burza hormonów

Długość trwania połogu to umownie 6 tygodni. Zależnie od ogólnego stanu zdrowia oraz intensywności i czasu karmienia piersią czas ten może się wydłużyć nawet do 9 miesięcy. Organizm przeznacza ten okres na unormowanie wydzielania hormonów, cofnięcie się zmian wywołanych ciążą i porodem oraz powrót do rytmu pracy sprzed ciąży. Ograniczenie lub zaprzestanie karmienia piersią powoduje ponowne uruchomienie hormonów podwzgórza oraz przysadki, powrót regularnych cykli miesiączkowych, krwawienia, jajeczkowania. Zazwyczaj już po kilku miesiącach ciało dochodzi do stanu sprzed ciąży, włosy odrastają, a skóra staje się znowu zdrowa i naturalnie nawilżona. Jeśli po kilku miesiącach od zaprzestania karmienia przebarwienia na twarzy nadal się utrzymują, warto poradzić się lekarza dermatologa.