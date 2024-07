Połączenie budyniu i musu w jednym. Kremowy deser z kaszy jaglanej i bananów z dodatkiem owoców. Idealny dla tych, którzy nie mogą pić mleka. Szybki w przygotowaniu, z pewnością poprawi wam humor w te niezbyt pogodne weekendowe poranki!

Reklama

Mus z kaszy jaglanej z cynamonem

150 g kaszy jaglanej

1 łyżkę miodu

Zobacz także

1 dojrzałego banana

2 łyżeczki cynamonu

owoce

100 g malin

50 g truskawek

3-4 łyżki miodu

ulubione owoce do dekoracji i smaku

Kaszę jaglaną prażymy do momentu, aż delikatnie zacznie dymić i w tym momencie zalewamy wrzątkiem (w stosunku 1:2). Gotujemy do całkowitego wchłonięcia wody, nie mieszamy. W tym czasie maliny i truskawki dusimy ok. 10 minut wraz z miodem. Powinny się lekko rozgotować i stworzyć gęsty sos.

Studzimy i miksujemy wraz z obranym bananem na gładki krem. Dodajemy miód i cynamon. Mieszamy.

Podajemy z sosem owocowym i świeżymi owocami.

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

Reklama

Mus z kaszy jaglanej