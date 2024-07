Farba magnetyczna to propozycja dla osób, które cenią sobie nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania. Zamiast przyklejać karteczki na lodówce można wygospodarować w przedpokoju lub kuchni fragment ściany, na której – po pomalowaniu farbą magnetyczną będziemy umieszczać informacje dla pozostałych domowników, złote myśli, rachunki albo rysunki dzieci.

Farba magnetyczna – zastosowanie

Farby magnetyczne to farby podkładowe, oznacza to, że należy je pokryć warstwą farby dekoracyjnej. Farbą magnetyczną można pokryć tynki, powierzchnię cementową, murowaną oraz wykonaną z płyty gipsowej czy gipsowo–kartonowej. Dzięki zastosowaniu farby magnetycznej uzyskujemy na pomalowanej nią powierzchni powłokę przyciągającą magnes. Im więcej położymy warstw tym większa będzie siła przyciągania. Optymalne jest położenie 3 - 4 warstw farby magnetycznej.

Farba magnetyczna - zalety

Farba magnetyczna nie zawiera rozpuszczalników ani ołowiu. Zawarte w niej (nietoksyczne) cząsteczki żelaza są odpowiedzialne za przyciąganie magnesów. Jest to farba w pełni bezpieczna, rozpuszczalna w wodzie. Jej odcień jest szary i nadaje się do pokrycia każdym kolorem farby emulsyjnej. Dzięki zastosowaniu farby magnetycznej rezygnujemy z mocowania plakatów czy zdjęć za pomocą inwazyjnych pinezek lub taśm, na rzecz niepozostawiających śladów magnesów. W każdej chwili można zmienić aranżację takiej ściany, mocując do niej inne elementy. Dzięki połączeniu farby magnetycznej z farbą tablicową uzyskamy efekt tablicy szkolnej, po której można również pisać.

Wady farby magnetycznej

Za wadę farby magnetycznej można uznać jej konsystencję oraz to, że należy położyć kilka warstw. Jest ona gęsta i trudno się rozprowadza, dlatego pomalowanie nią dużych powierzchni może być uciążliwe – ale nie niemożliwe.

Farba magnetyczna z pewnością pomoże w stworzeniu przestrzeni budzącej kreatywność i z pewnością niebanalnej. Cena farb magnetycznych waha się w granicach 50–150 zł za puszkę o pojemności 0,75l.