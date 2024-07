Cezary Pazura nie ukrywa, że jego najmłodsza córka choć ma dopiero cztery lata jest bardzo konkretną osobą. Aktor zdradził, że jest pierwszym dzieckiem, które otrzymało jedno imię, a skąd pomysł na wybór. Gwiazdor mówi wprost, że pomysł wyszedł od jego żony...

Cezary Pazura jest ojcem czwórki dzieci. Najstarsza Anastazja mam już 33 lata i jest owocem pierwszego małżeństwa aktora, z kolei Antoni Józef, Amelia Edyta i Rita są dziećmi z obecnego małżeństwa z Edytą Pazurą. Para jest razem od 13 lat i choć początkowo ich związek wzbudzał kontrowersje szybko udowodnili, że są dla siebie stworzeni i obecnie są szczęśliwą rodziną. Niedawno Cezary Pazura w rozmowie z reporterką Party.pl zdradził, skad pomysł na imię dla najmłodszej córki!

Żona chyba bardziej. To było pierwsze dziecko nasze, które chcieliśmy, aby miało tylko jedno imię. (...) Rita to są cztery litery piękne. To imię, które nadaje charakter dziecku, bo nasza mała jest taka "mała dorosła". Ona nie jest Ritunia, Roteczka, ona jest Rita! - mówi wprost Cezary Pazura.